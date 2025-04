Ancelotti-Brasile, l'ennesimo dietrofront: non firma con la Seleçao, c'è un'offerta super dall'Arabia

Ormai, anche quando e se il passaggio di Ancelotti alla guida del Brasile dovesse diventare realtà, nessuno ci crederà più. Per l'ennesima volta si è interrotta la trattativa per la nomina di Carletto come nuovo ct della Seleçao. Proprio nelle ore in cui i giornali riportavano la notizia che mancava solo la firma... Carletto era a Londra lunedì per siglare il contratto con la federcalcio brasiliana. Martedì sarebbe dovuta arrivare la firma. Invece è arrivato il dietrofront. L'ennesimo. Ancelotti avrebbe chiamato personalmente il presidente della CBF Rodrigues, per dichiarare la sua gratitudine per l’interesse dimostrato e declinare l'offerta.