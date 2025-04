Valmalenco-Valposchiavo, la Skyrace... nell'uovo di Pasqua

Domenica di Pasqua da cerchiare in rosso per gli skyrunners più ambiziosi, competitivi e... lungimiranti. Apre domenica 20 aprile la campagna iscrizioni in vista della quindicesima edizione della storica Skyrace Valmalenco-Valposchiavo, una delle gare pioniere della specialità più “alta” e spettacolare della corsa sui sentieri, in programma domenica 24 agosto. Ad annunciarlo i presidenti dei due gruppi sportivi che formano il Comitato organizzatore: Massimo Giordani per ASD Sportiva Lanzada (Valmalenco) e Dario Marchesi per la Sportiva Palü elvetica. L’apertura della campagna iscrizioni precede la gara di quattro mesi e quest’anno coincide appunto con la Pasqua. Perché quindi non far trovare ad amici, familiari e colleghi nell’uovo di una sorpresa a tutto skyrunning sulle montagne di confine tra Italia e Confederazione Elvetica?