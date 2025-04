LPN-Basket: playoff Nba, Boston e Indiana in semifinale Conference, Detroit sbanca New York Roma, 30 apr. (LaPresse) - Quattro le partite di playoff Nba disputate nella notte e Quattro le partite di playoff Nba disputate nella notte e primi verdetti. Boston e Indiana calano il poker e chiudono le loro rispettive serie sul 4-1 e si qualificano per le semifinali di Conference. I Celtics dominano gara-5 in casa contro gli Orlando Magic per 120-89, grazie ad un terzo quarto da 36-13 e a Jayson Tatum protagonista della serata con una tripla doppia sfiorata (35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi). Per Orlando non sono sufficienti i 25 punti di Franz Wagner mentre Paolo Banchero chiude con 19 punti e 9 rimbalzi. Anche i Pacers staccano il biglietto per la semifinale (se al vedrà con Cleveland) vincendo dopo un tempo supplementare per 119-118. Fondamentale la prestazione di Tyrese Haliburton (26 punti e 9 rimbalzi), artefice del canestro della vittoria a poco più di 1" dalla fine del primo overtime. In doppia cifra Myles Turner (21 punti) e Aaron Nesmith (19 punti e 12 rimbalzi). Antetokounmpo chiude la sua stagione con una tripla doppia da 30 punti, 20 rimbalzi e 13 assist. Insufficienti anche i 33 punti di Gary Trent Jr. A fine match attimi di tensione con il papà di Haliburton che provoca Antetokounmpo e con il greco che se la prende poi con Mathurin. Necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza per sedare un principio di rissa.