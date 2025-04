Tre per uno: Chia Sport Week, super offerta di primavera

In programma domenica 27 aprile, a chiudere in grande stile l’edizione 2024 della Chia Sport Week sarà la Chia21. Apprezzata fin dalla prima edizione per l’unicità dei suoi percorsi, la gara offre ai runners un'esperienza immersiva tra paesaggi naturali straordinari: oasi protette, sentieri avvolti dalla macchia mediterranea in fiore e scorci spettacolari sulla spiaggia di Tuerredda, una delle più suggestive della Sardegna. Un evento pensato per tutti, con la mezza maratona da 21,097 chilometri, la 10 chilometri (in versione competitiva e non competitiva) e la 5 chilometri Family Run, aperta a partecipanti di ogni età e livello di preparazione.Un’occasione imperdibile per chi desidera coniugare sport, natura e passione per la corsa, in uno dei contesti più suggestivi del Mediterraneo.