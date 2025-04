Fabregas, incontro a Como con il Bayer Leverkusen

Ma in queste ore, come raccontato da La Provincia, è emerso un incontro tra lo stesso Fabregas e il Bayer Leverkusen. Che perderà Xabi Alonso, destinato a prendere il posto di Ancelotti al Real Madrid, e vorrebbe sostituirlo con un'altra leggenda spagnola. Il faccia a faccia con emissari tedeschi sarebbe avvenuto in un hotel comasco. Due ore di colloquio "per conoscersi e presentare le rispettive posizioni". Insomma, qualcosa di serio e non solo un appuntamento occasionale.