Curling, Mondiali doppio misto: Italia supera Scozia, playoff a un passo

I Mondiali di doppio misto di curling, in corso a Fredricton (Canada), hanno mandato in archivio la loro quarta giornata di incontri. L'Italia, rappresentata da Stefania Constantini e Amos Mosaner (ambedue Fiamme Oro), aveva raccolto cinque vittorie in altrettante partite. Nel sesto incontro della fase a gironi, gli azzurri hanno affrontato la quotata Scozia (Jennifer Dodds/Bruce Mouat), proseguendo la marcia trionfale. La coppia tricolore si è imposta con il punteggio di 7-4, prendendo il largo nella seconda metà del match dopo che si era arrivati al giro di boa in parità assoluta. Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, sono programmati due match. Nel pomeriggio europeo, l'Italia si cimenterà contro la Cina (Han Yu/Wang Zhiyu), mentre in nottata sfiderà la Svezia (Anna Hasselborg/Oskar Eriksson).