B&B al Trail dei Corni di Valbrona: Brambilla e Boschetti firmano la settima edizione

"Sono molto contento. Siamo partiti molto forte. Bonaldi è andato via subito, abbiamo cercato di tenerlo a vista ma il ritmo era veramente alto. Ci siamo ricongiunti alla base della seconda salita, dove ho provato subito due allunghi e sono riuscito a staccare i mie avversari. Sono andato via a testa bassa, senza girarmi troppo indietro per cercare di guadagnare il più possibile in salita perché mi sentivo molto forte. Sono arrivato su con un bel vantaggio. Ho gestito la discesina verso Valmadrera, poi di nuovo in salita ho spinto il più possibile perché sapevo che i miei avversari erano fortissimi in discesa. È andata benissimo perché in realtà sono andato anch'io piuttosto forte in discesa e ho addirittura fatto il nuovo record. Non potrei essere più felice: ho vinto per la terza volta dopo aver vinto le prime due edizioni sei e sette anni fa. Vincere qui è un'emozione enorme. Il percorso è bellissimo e la seconda parte è molto adatta a me. Le salite sono veramente toste. Devi correre tanto o almeno camminare ma veramente forte e veloce! E poi bellissimo tifo e organizzazione pazzesca ma su questo non avevo dubbi. Qui per me è come una seconda famiglia, quindi sono ancora più contento di aver vinto". (DANILO BRAMBILLA)