Trail dei Corni a Valbrona: Bonaldi e Rusconi svettano sui monti del Triangolo Lariano 

SKYRUNNING

L'evento lecchese ha dato il via al circuito federale riservato agli specialisti della corsa in natura di elevato contentuto tecnico

© Francesco Bergamaschi La carica dei trecento (o quasi) per sui sentieri della sesta edizione del Trail dei Corni. Per il secondo anno in calendario nella versione "spring edition" nel cuore delle montagne del Triangolo Lariano. Sono stati Francesca Rusconi e Sergio Bonaldi i più veloci a raggiungere il traguardo del centro sportivo di Valbrona, cuore pulsante dell’evento che - entrato l’anno scorso nell’orbita FISky - ha fatto domenica 7 aprile un ulteriore salto di qualità, aprendo il calendario da nove prove di CRAZY Skyrunning Italy Cup sancito appunto da Federazione Italiana Skyrunning. L’impegnativa prova da 26 chilometri di sviluppo e 1900 metri di dislivello positivo organizzata dallo staff super appassionato di Sportiva Valbronese ha incorniciato il primo raduno stagionale della Nazionale, che si è svolto nel primo weekend di aprile sull’asse Valbrona-Canzo e che ha visto gli azzurri tenere fede alle aspettative nel Trail dei Corni stesso, il cui itinerario era composto da due distinti anelli: il primo… d’assaggio ad ovest di Valbrona (fino alla panoramica sommità di Monte Megna), il secondo decisamente più erto e impegnativo, nello scenario a tratti dolomitico dei Corni di Canzo.

© Francesco Bergamaschi

Alla soddisfazione per la vittoria in gara-donne sui sentieri di casa, l’azzurra Rusconi (portacolori di GEFO Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi) ha unito quella per il nuovo record di gara. Da parte Bonaldi si è dovuto accontentare della vittoria di giornata, senza dimenticare che l’ex fondista e biatleta orobico in forze al team LAB4YOU era al rientro-gara dopo una lunga sosta e che alle sue spalle ha messo gli atleti della Nazionale.

© Francesco Bergamaschi

Nella gara maschile, Bonaldi ha chiuso la missione-vittoria nel tempo di due ore, 30 minuti e 36 secondi, restando cinque minuti e 17 secondi sopra il record fissato nel 2023 (prima edizione primaverile di TDC dopo le prime quattro di metà giugno) da Luca Del Pero. Secondo gradino del podio con un minuto e sei secondi di ritardo dal vincitore per il marchigiano Giacomo Forconi di ASD Space Running che evidentemente - dopo averlo vinto l’anno scorso - punta al bis nel circuito federale tagrato CRAZY. Forconi ha prevalso per due minuti esatti nella corsa alla posizione d’onore su Simone Valsecchi (ASD Falchi Lecco). Top five in quest’ordine per Luca Carrara (ASD Skyrunning Adventure) e per Marco Biondi di Atletica Franciacorta Oxyburn.

© Francesco Bergamaschi

In gara-donneè stata la più rapida a rientrare al capo base di Valbrona due ore, 54 minuti e 57 secondi dopo averlo lasciato. Per la top runner lecchese (19esima della classifica assoluta) nuovo record sulla distanza,quello messo a segno dodici mesi fa da. Secondo gradino del podio per l’altra azzurra e lei pure lecchese(tesserata per ASD Pegarun).

© Achivio FISky

Vincitrice della Coppa Italia Sky 2023, Elisa ha accusato un ritardo di nove minuti e un secondo dalla vincitrice, chiudendo 26esima del ranking. A sigillare un podio femminile monopolizzato dalle atlete della Nazionale è stata Benedetta Broggi di Sport Project VCO, al traguardo con il tempo finale di tre ore, otto minuti e 34 secondi. Nella top ten femminile (anch'essa tutta azzurra) sono state le due “aquile” Pegarun Roberta Jacquin e Cristina Germozzi.

© Francesco Bergamaschi

A completare la domenica di piena primavera, sport e condivisione è stato lo Junior Trail dedicato ai più piccoli, giunto alla sua quarta edizione. Gli skyrunners di domani si sono sfidati all’insegna di spensieratezza e divertimento sul percorso allestito nell’area feste di Valbrona, con cinque categorie distinte. Il comitato organizzativo di Sportiv Valbronese porge uno speciale ringraziamento a tutti i volontari sul percorso che hanno garantito la sicurezza e i corretto svolgimento della manifestazione, oltre a tutti gli sponsor che hanno creduto nel Trail dei Corni. A partire, da due anni a questa parte, nel suo trasloco dalla originale collocazione alle porte dell’estate a quella pienamente primaverile.

© Francesco Bergamaschi

Smarcato a Valbrona la sua prova d’esordio, il circuito federale prende ora il volo in direzione Sardegna. Il secondo appuntamento di Coppa Italia è infatti fissato per domenica 21 aprile per la impegnativa Villacidro Skyrace (stesso dislivello di Valbrona ma concentrato in 22 chilometri), sugli impegnativi sentieri del gruppo montuoso del Linas, nel quadrante sudovest dell’isola. Poi sarà tempo di fare ritorno sulle Prealpi Lecchesi per il Trofeo Dario e Willy (25 chilometri, 2020 metri D+), tradizionale appuntamento del 1. Maggio a Valmadrera, in pratica sul versante dei Corni di Canzo opposto a quello di Valbrona e con alcuni tratti addirittura in comune con la prova che ha dato il via alla Coppa Italia stessa!