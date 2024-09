Tra roccia e cielo: Oliena Sky Trail, appuntamento nel cuore segreto della Sardegna

SKYRUNNING

Dal vertical alla ultra sky: proposte per tutti i gusti e le ambizioni nella quarta edizione del classico evento lungo i sentieri del Supramonte

© Ian Corless Avete già nostalgia dell’estate, delle gare calde o caldissime, della sveglia antelucana magari ma con temperature accettabili, del terzo tempo all’aperto, fino a tardi? Niente panico! Non occorre struggersi di malinconia per mesi e rimandare tutto al 2025: c’è Oliena Sky Trail, c’è la Sardegna! Attenzione però, non stiamo parlando (non prima di aver faticato sui sentieri, almeno) di spiagge, tuffi in mare aperto, aperitivi e ozio sotto l’ombrellone. La Sardegna del Supramonte (il massiccio carsico che fa da teatro d’operazioni alle gare di OST) è aspra e dura nella sua natura ma proprio per questo ospitale e sincera nella sua gente.È la Sardegna interna e segreta, che solo sky e trailrunners senza compromessi “meritano” e hanno una imperdibile opportunità di scoprire e di farne esperienza a pieni polmoni, cuore e fiato nel secondo fine settimana di ottobre nella quarta edizione di Oliena Sky Trail.

© Ian Corless

Fatta questa necessaria premessa, possiamo andare oltre, alla “manita” di proposte sportive (agonistiche ma non solo) dell'evento. Le prime due gare by OST sono in programma sabato 12 ottobre: l’adrenalinica prova only-up V-KARABIDDA (il primo chilometro verticale della Sardegna) e la prova entry level CORRASI Trail: breve ma intensa, come si dice in questi casi e come poi è a tutti gli effetti sul terreno! La giornata-culminante è quella di domenica 13 ottobre, quando il cartellone prevede la prova intermedia HUSIDORE SkyTrail e l’appuntamento-clou di SUPRAMONTE Ultra Sky. Alle due gare agonistiche più lunghe si aggiunge poi l’HIKING DAY SUPRAMONTE non competitivo ma altamente scenografico. Tutte e gare di Oliena SkyTrail “muovono” dalla centralissima Piazza Santa Maria e tutte (ad eccezione ovviamente del vertical che termina a Punta Carabidda) vi fanno ritorno per il traguardo finale. Cittadina di seimilacinquecento abitanti della provincia di Nuoro, Oliena si trova a 339 metri di quota sul livello del mare e si sta preparando all’arrivo nel cuore profondo della Sardegna centro-orientale di centinaia tra atleti local, dell’Italia peninsulare (il “continente”!) ma anche dall’estero.

© Ian Corless

Alla vigilia delle gare, il weekend di Oliena Sky Trail sarà aperto - nella seconda parte della giornata di venerdì 13 ottobre - dalle operazioni preliminari nel Quartiere Spagnolo (ore 18.00-20.00) e dall’incontro pubblico "Parliamo di trailrunning, la corsa in natura", in programma alle 20.00 in Piazza Berlinguer, un importante arricchimento e completamento della proposta sportiva e outdoor.

© Ian Corless

Evento ancora molto giovane e in piena crescita, nelle sue varie distanze Oliena Sky Trail può già contare su un albo d’oro già stellato: basta fare i nomi di Franco Collé e Giuditta Turini, coppia d’oro del trailrunning italiano ma non solo. Nel 2024 ad imporsi nella UltraSky sono stati il bergamasco William Boffelli e la slovacca Radka Litvajova, mentre il lecchese Lorenzo Beltrami si è imposto nella Skyrace che al femminile ha visto il successo della beniamina di casa Pina Deiana. Nuovo successo local con Federico Ragonese nel Corrasi Trail vinto al femminile dalla tedesca Lena Zellman, mentre il vertical d’apertura aveva fatto registrare la vittoria “formato famiglia” degli scialpinisti trentini Federico ed Elena Nicolini, appunto fratello e sorella! Qui sotto l'articolo di sportmediaset.it con il resoconto della scorsa edizione.

Vedi anche Running Oliena Sky Trail: ultra da 110 e lode per Boffelli, Beltrami e Deiana fanno le scarpe a tutti!

© Ian Corless

Ecco la carta d’identità (e una per forza di cose sintetica descrizione dell’itinerario) delle gare:

V-KARABIDDA si svolge lungo una traccia da sei chilometri di sviluppo per 1000 metri di dislivello positivo, da correre tutti d'un fiato. Salita da su Carmene fino a Sa Podda, si continua a salire per su Punteddu e poi di corsa fino a Pradu. Da qui in poi l’itinerario si collega a quello del Corrasi Trail e si sale a punta Carabidda, a picco sopra l’abitato di Oliena.

CORRASI TRAIL misura diciassette chilometri (1130 metri D+) e ricalca inizialmente (fino alla localitù Pradu) la stessa linea di salita del Vertical, ciò che la dice lunga sull'impegno richiesto lungo la ... linea di massima pendenza o quasi della prima sezione di gara! Si prosegue verso Corrasi e dritti in cresta fino a Scala 'e Marras, su sentiero sempre tecnico. Dalla sella, giù a tutta attraverso boschi millenari fino a Monte Maccione e da lì fino al traguardo di Piazza Santa Maria.

© Ian Corless

ULTRA SKY SUPRAMONTE, prova monstre da da 50 chilometri e 3600 metri di dislivello positivo tocca tutte le località più famose del Supramonte e tutti i tipi di terreno: dalle pietraie alle pendici della lunga dorsale che unisce il Corrasi a Punta Sos Nidos, Husidore e Monte Uddè, passando per la sella di Sovana, attraversando la Valle di Lanaitho fino a lambire il Monte Tiscali. Per poi risalire Punta Duavidda, rientrare a s’ishala 'e Marras e infine in paese. Un viaggio tra natura aspra e selvaggia, archeologia e cultura pastorale!

HUSIDORE SKYTRAIL ha una fiche tecnica da 24 chilometri di sviluppo lineare e 1700 metri di dislivello positivo. La “sky” di OST segue la traccia della prova ultra fin sotto le imponenti pareti dello Husidore - una montagna dal sapore dolomitico! - fino alla località di Orgoi. Da qui gli skyrunners risaliranno verso ovest fino alla vetta di Monte Corrasi, immettendosi da lì in avanti (e fino al traguardo) sulla parte finale di Corrasi Trail, attraverso s’ishala 'e Marras.

© Ian Corless

V-KARABIDDA

DISTANZA: 5 chilometri

DISLIVELLO: 1000 D+

GIORNO: 12 Ottobre 2024

ORA: 15.00

PARTENZA: Piazza Santa Maria

ARRIVO: Punta Carabidda

CORRASI Trail

17 chilometri per 1200 metri di dislivello D+

DISTANZA: 17 Km

DISLIVELLO: 1200 D+/D-

GIORNO: 12 Ottobre 2024

ORA: 15:00

PARTENZA: Piazza Santa Maria

ARRIVO: Piazza Santa Maria

© Ian Corless

HUSIDORE SkyTrail

24 chilometri per 1700 metri di dislivello D+

DISTANZA: 24 Km

DISLIVELLO: 1700 D+/D-

GIORNO: 13 Ottobre 2024

ORA: 9:00

PARTENZA: Piazza Santa Maria

ARRIVO: Piazza Santa Maria

SUPRAMONTE Ultra Sky

50 chilometri per 3900 metri di dislivello D+

DISTANZA: 50 Km

DISLIVELLO: 3600 D+/D-

GIORNO: 13 Ottobre 2024

ORA: 7:00

PARTENZA: Piazza Santa Maria

ARRIVO: Piazza Santa Maria

HIKING DAY SUPRAMONTE

Otto chilometri per 400 di dislivello D+

DISTANZA: 8 Km

DISLIVELLO: 400 D+/D-

GIORNO: 13 Ottobre 2024

ORA: 9:00

PARTENZA: Piazza Santa Maria

ARRIVO: Piazza Santa Maria

© Ian Corless

IL SUPRAMONTE

Una gara di trailrunning all'interno del territorio carsico e selvaggio del Supramonte, nel cuore più profondo della Sardegna. Il Supramonte è una catena montuosa situata nel centro-est dell’isola. Si trova a nord-est del più conosciuto massiccio del Gennargentu, lungo un viaggio che raggiunge il Mar Tirreno e il Golfo di Orosei. Ha una superficie di circa 35mila ettari, che comprende la maggior parte dei territori dei Comuni di Baunei, Dorgali, Oliena, Orgosolo e Urzulei. Le aree popolate di questi comuni si trovano ai confini del Supramonte che - per la maggior parte della sua estensione - è una zona disabitata, fatta di rocce calcaree taglienti e profondi canyon. La massima elevazione è il Monte Corrasi (1463 metri) e l'altitudine media della catena è di circa 900 metri. Il Supramonte è caratterizzato da altopiani carsici nei quali i fiumi hanno creato profonde gole e canyon. I fiumi scorrono per lo più in modo sotterraneo, creando numerose grotte (come quelle di Sa Ohe e di Su Ventu), oltre a sorgenti come Su Gologone.

© Ian Corless

Il cosiddetto "Supramonte Marino" (per distinguerlo da quello interno) si trova nei territori di Dorgali e Baunei, si affaccia sul Golfo di Orosei e comprende diverse spiagge rinomate (Cala Luna, Cala Sisine, Cala Mariolu, Cala Goloritzè), che sono spesso situate alla fine di profonde valli localmente chiamate codulas.

© Oliena SkyTrail Press Office

"La Sardegna è un'altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient'affatto irregolare, ma che si perde in lontananza. Catene di colline simili alla brughiera, irrilevanti, che corrono via, forse verso un gruppetto di cime drammatiche a sud-ovest. Questo dà una sensazione di spazio che tanto manca in Italia. Incantevole spazio intorno a un individuo, e distanze da viaggiare, nulla di finito, niente di definitivo. È come la libertà stessa, dopo la prigionia tra le vette della Sicilia. Spazio, datemi spazio, datemi spazio per il mio spirito, e tenetevi tutti i picchi vacillanti da romanzo. (David Herbert Lawrence - Mare e Sardegna, 1921)

© Oliena SkyTrail Press Office

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 ottobre

ore 18.00-20.00 - Ritiro pettorali e pacco gara - Quartiere Spagnolo

ore 20.00 - Incontro pubblico "Parliamo di trail running, la corsa in natura" - Piazza Berlinguer

Saluti istituzionali: Sebastiano Congiu (Sindaco di Oliena), Antonio Congiu (Assessore allo Sport Comune di Oliena)

- Trail running: lo sport, la filosofia e le prospettive. Due chiacchiere con Franco Collè

- La nutrizione legata al trail running - Federico Lai

- Psicologia dello sport - Manolo Cattari

- Sport, inclusione ed accessibilità - Lino Cianciotto

- Preparazione atletica per il trail - Donatello Rota

- Coordinamento di Matteo Casula

© Ian Corless

Sabato 12 ottobre

ore 10.00/13.30-16.00/19.00 - Ritiro pettorali e pacco gara - Quartiere Spagnolo

ore 14.30 - Controllo materiale obbligatorio

ore 15.00 - Partenza CORRASI TRAIL e V-KARABIDDA - Piazza Santa Maria

All'arrivo casadina, frutta e birra artigianale by BeerBeghe

ore 18.00 - Premiazioni V-Karabidda e Corrasi Trail

ore 18.00/20.00 - Musica dal vivo con l'hard rock dei Thunder Dog

© Ian Corless

Domenica 13 ottobre

ore 06.00/08.30 - Ritiro pettorali ULTRA SKY / HUSIDORE SKYTRAIL - Quartiere Spagnolo

ore 06.30 - Controllo materiale obbligatorio

ore 07.00 - Partenza Ultra Sky Supramonte - Piazza Santa Maria

ore 08.30 - Controllo materiale obbligatorio

ore 09.00 - Partenza Husidore SkyTrail - Piazza Santa Maria

ore 09.30 - Partenza Hiking Day e Passeggiata Urbana Guidata - Piazza Santa Maria

All'arrivo pranzo, frutta e birra artigianale by BeerBeghe

ore 16.00 - Premiazioni

ore 18.00/20.00 - Musica dal vivo (Thunder Dog)