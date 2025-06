Per chi suona la campana: Broken Arrow Skyrace, vincono Elazzaoui e Njeru

La rumena Madalina Florea (Team Scott) e la keniana Joyce Njeru (NNormal) hanno dominato fin dall’inizio, prendendo il comando e correndo insieme per gran parte del percorso. Hanno provato a seguirne le tracce le due statunitense Anna Gibson (Brooks) e Lauren Gregory (Nike Trail) insieme alla francese Marie Nivet (Nike), che seguivano a circa un minuto di distanza. Gibson ha tentato il ricongiungimento a Florea e Njeru ma non è riuscita nel suo intento. La sfida per la vittoria è proseguita fino all’ultima salita, ma nella successiva discesa verso Olympic Valley la keniana Njeru ha allungato il passo, tagliando il traguardo in due ore, un minuto e sei secondi, con poco meno di un minuto di vantaggio sulla rivale rumena (57 secondi). Terzo gradino per Gibson a due minuti e 40 secondi dalla vincitrice e davanti alla connazionale Gregory. A chiudere la top five dietro alla due beniamine local è stata la nostra Alice Gaggi (Brooks).