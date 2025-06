Brooks Ghost 17: ancora più energia, la morbidezza e il comfort di sempre

Ghost 17 è pensata per chi corre con costanza e cerca ritmo e affidabilità sempre. Che si tratti di un allenamento rigenerante o della preparazione a un a gara, questa scarpa offre prestazioni stabili e uniformi, corsa dopo corsa. Per questo rappresenta la scelta ideale per chi desidera comfort, supporto e stile, in perfetto equilibrio. La new entry del catalogo Brooks Ghost è in vendita nei migliori negozi sportivi e online ad un prezzo di 150 euro in un’ampia gamma di colorazioni, dalle più classiche alle più audaci. Per ulteriori informazioni, visita la pagina web ufficiale: https://www.brooksrunning.com/it_it