Arrigoni e Ruggeri nella "lunga", vittoria... in famiglia per Bernard e Martin Dematteis

La domenica di inizio estate da sole pieno e temperature... adeguate hanno messo a dura prova gli atleti. Stanchi ma felici, come si suol dire, e soprattutto soddisfatti per la bellezza del tracciato e dei panorami. Mass start per le tre prove competitive (e per la family run) alle ore nove in punto dal piazzale degli alberghi di Foppolo, per un totale di 939 partecipanti così suddivisi: 169 sulla 50 km, 265 sulla 25 km, 281 sulla 13 km e 224 sulla family run. Un serpentone "infinito" che dallo schuss finale ha risalito la pista Quarta Baita per poi inserirsi nel sentiero panoramico e sbucare al Passo della Croce, letteralmente crocevia degli itinerari di gara: da qui infatti biforcazione verso Carona per gli atleti della 25 e della 50 km, verso la vicina Terrazza Salomon per tutti gli altri.