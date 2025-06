DoppiaW: Biondi e Saggin vincono la Ultra, Bonaldi e Testini nella Sky

Happening di inizio estate sui sentieri e le creste di confine tra Italia e Svizzera per l’ottava rappresentazione di DoppiaW Ultra che come sempre ha fatto campo base a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio e a poca distanza dal confine di stato. Il grossetano Marco Biondi e la varesina Giulia Saggin firmano la 70 chilometri al loro esordio nella ultra valtellinese questa gara, il bergamasco Sergio Bonaldi e la beniamina di casa di Alice Testini sul podio alto della prova sulla media distanza piazzati primi sulla 30. Trailrunners local a segno anche nella veloce prova d’ingresso da 15 chilometri con Luca Polidori e Cinzia Cucchi. Questi i vincitori della DoppiaW Ultra 2025, evento transfrontaliero che unisce Valtellina e Valposchiavo che ha regalato ai concorrenti emozioni da vendere e immagini mozzafiato e agli organizzatori l’ennesimo primato di presenze. Numeri alla mano, gli atleti hanno superato quota novecento. Agli oltre ottocento… prot-agonisti si sono infatti aggiunti i cento degli eventi di contorno a carattere non competitivo: Mini DoppiaW (per i bambini da zero a tredici anni), DoppiaWalking (camminata di beneficenza da Tirano a Villa sugli ultimi chilometri di DoppiaW) e infine Shakeout Run, corsa di sei chilometri per testare la collezione di calzature Trail di Altra Running, Main Sponsor della manifestazione.