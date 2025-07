Abodi: "Massima collaborazione con centro medicina Marche"

"Ciò che state facendo nelle Marche con l'attivazione di questo Centro di medicina dello sport è molto importante e il rapporto tra Roma e Ancona in tal senso sarà costante. Da parte mia garantirò la più totale collaborazione e ogni supporto necessario. La vostra è una realtà fondamentale, dedicata a chi fa pratica sportiva e si occuperà di prevenzione. State celebrando una giornata davvero straordinaria ad Ancona". A dirlo, in collegamento, il ministro per lo sport Andrea Abodi all'inaugurazione del Centro di III livello di medicina dello sport di Ancona all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il taglio del nastro della struttura specialistica, promossa dall'Azienda ospedaliero Universitaria delle Marche, è un punto di arrivo in un percorso iniziato 3 anni fa.