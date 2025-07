Inzaghi: "Per battere il City sapevamo di dover scalare l'Everest senza ossigeno"

Straordinario. È con questa parola che Simone Inzaghi ha descritto la vittoria per 4-3 del suo Al-Hilal contro il Manchester City, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il fischio finale, arrivato al termine di 120 minuti al cardiopalma, il tecnico del club saudita ha parlato così alla stampa: "La chiave di questo risultato sono stati i giocatori, il cuore che hanno messo in campo", le parole riportate da Sky Sport Uk.