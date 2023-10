Oliena Sky Trail: ultra da 110 e lode per Boffelli, Beltrami e Deiana fanno le scarpe a tutti!

SKYRUNNING

Scenari da Far West e duelli all'ultima goccia di sudore dentro la natura selvaggia della Sardegna più profonda e suggestiva

© ENDUpix/Oliena Sky Trail Press Office Viaggio al centro della terra… di Sardegna. E più nello specifico - come recita il claim di Oliena SkyTrail - “all’interno del territorio carsico e selvaggio del Supramonte, nel profondo interno dell’isola”. La terza edizione dell’evento che fa base nella cittadina di Oliena ma si inerpica e si avventura nella natura aspra e a tratti primordiale delle sue montagne, belle da togliere il fiato, ha riscosso grande successo di partecipazione e di critica, soprattutto da parte degli atleti che si sono schierati al via delle quattro prove in programma: la giornata di sabato 7 ottobre dedicata al vertical e alla prova trail d’ingresso, quella di domenica 8 spazio alle prove lunghe. Un bouquet di proposte completo e impegnativo, che anche quest’anno ha esercitato il suo fascino su Franco Collé.

© Ian Corless

A meno di tre settimane da suo quarto successo nel Tor des Géants, il formidabile trailrunner valdostano ha questa volta dovuto mordere il freno, rinunciando a riattaccare il pettorale ma non al suo ruolo di... ambassador "honoris causa" di un evento al quale evidentemente tiene molto e ad una regione alla quale è altrettanto certamente legato. Franco ha così dato man forte alla sua compagna Giuditta Turini e ai suoi compagni di brand (Kailas), in attesa di potersi di nuovo confrontare con la concorrenza… interna ed a maggior ragione con quella esterna.

© Ian Corless

ULTRA SKY SUPRAMONTE (50 km 3700 metri D+)

Fermo ai box il popolare Franky, ad imporsi nella Ultra Sky Supramonte (prova clou dell'evento), è stato il fortissimo e neolaureato (con il massimo dei voti e la lode, complimenti!) William Boffelli da Roncobello, in alta Val Brembana. Il top runner e scialpinista bergamasco di GS Orobie non ha fatto rimpiangere gli assenti al via, chiudendo gara e missione vittoria in sei ore, tre minuti e sette secondi, rifilando un distacco vicino ai trentasette minuti (36 e 53) a Tiziano Scatolin (Duerocche ASD).

© ENDUpix/Oliena Sky Trail Press Office

A dare alla prova un tocco internazionale è stato lo slovacco Martin Blahusiak (Fatra Outdoor Team) che ha tagliato il traguardo sei ore, 48 minuti e 11 secondi dopo il via, primo di una spedizione dal suo Paese da quattro atleti nelle prime dodici caselle della classifica generale, compresa la prima donna - Radka Litvajova (Tatran Turany) - e la seconda: Katarina Sulikova (Isolarun). Radka si è spinta addirittura nella top ten (nona in otto ore, quattro minuti e 21 secondi), Katarina ha chiuso al dodicesimo posto. Terzo gradino del podio tutto tricolore invece per la toprunner lombarda Marta Poretti (Tornado, quindicesima assoluta). Meritano una menzione anche le performances da top five-donne di Federica Frongia (Atletica Capoterra) e Cristina Soddu del Margiani Team ASD di Villacidro).

© Ian Corless

HUSIDORE SKYTRAIL (24 km 1700 metri D+)

Successo di un atleta “del continente” (per dirla dalla prospettiva degli amici isolani) anche nella prova da 24 chilometri. A rientrare per primo alla base in due ore, 21 minuti e due secondi è stato Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners), che ha così infilato l’ennesima perla di una stagione indimenticabile. Secondo gradino del podio per l’intramontabile friulano Tadei Pivk (Team Aldo Moro Nortec), staccato di quattro minuti e 24 secondi, mentre a sigillare il podio è stato Paolo Bonanomi (Falchi Lecco), con il tempo finale di due ore, 32 minuti e 22 secondi.

© ENDUpix/Oliena Sky Trail Press Office

Come nella prova Ultra Sky, anche nello Sky Trail la vincitrice di gara-donne ha “staccato” il nono tempo della classifica assoluta: si tratta della popolarissima Pina Deiana (A.S.P.A. Bastia), campionessa in carica in questa prova e alla fine dello scorso inverno prima al Trail del Marganai di Buggerru. Pina ha replicato il successo 2022 con il finishing time di tre ore, sette minuti e 17 secondi. Con lei sul podio (e undicesima del ranking) un’altra atleta della spedizione slovacca: Ivana Brckova (Stg Prievidza), staccata di sette minuti e 28 secondi. Terzo gradino del podio per la runner indipendente Ludovica Rossi. Si sono invece fermate ai piedi del podio stesso Valeria Billeci (Margiani Team ASD) e Francesca Soldan di Atletica Malnate.

© Ian Corless

CORRASI TRAIL (17 km 1250 metri D+)

A vincere la prova Trail è stato Salvatore Ragonese (Podistica Sassari). Recentemente vincitore della prova Medium nel Trail delle Miniere, il vincitore è riuscito a raggiungere il traguardo sotto le due ore di gara (un’ora, 59 minuti e un secondo), prevalendo per un minuto e 11 secondi sull’indipendente Nicolas Orrù e per uno e 38 su Davide Barattini (Atletica Canavesana). Nuovo successo dal sapore internazionale (teutonico, per la precisione) in gara-donne. Ad imporsi in due ore, 28 minuti e 42 secondi la tedesca Lena Zellman (diciannovesima della classifica assoluta). Medaglia d’argento per la sua connazionale Valentina Nazarov. Bronzo invece per Francesca Visconti.

© Ian Corless

V-KARABIDDA (6,5 km 980 metri D+)

Sempre nella giornata di sabato7 ottobre è andato in scena il vertical, la gara più breve per chilometraggio ma in buona sostanza più bruciante ed esplosiva del programma. Tra gli uomini vittoria ex-aequo ma soprattutto pari merito per l’indipendente Federico Nicolini e per l’inossidabile Alex Baldaccini, piombati insieme sul traguardo com il tempo finale di 41 minuti e sei secondi. Grazie a Baldaccini, GS Orobie mette a segno una sorta di… testacoda vincente, bissando nella prova only-up il successo di Boffelli nella prova ultra. Sul gradino più basso del podio sale il piemontese Lorenzo Rostagno (ASD Team Marguareis), che il giorno dopo - come abbiamo già visto - avrebbe “doppiato” l’impegno, chiudendo al quarto posto lo Sky Trail Husidore.

© Ian Corless

Tornando al vertical, quinta posizione assoluta e vittoria-donne per Elena Nicolini (54 minuti e 23 secondi). Ottava della generale e seconda tra le donne Camilla Calosso (ASD Team Marguareis, 56 minuti e otto secondi), compagna di squadra - e di vita - di Rostagno. Top ten assoluta (nono posto) e terza tra le donne Giuditta Turini che (restando in ambito… familiare), permette a… casa Collé di portare comunque a casa una coppa in questa edizione di Oliena Sky Trail. Quarto posto femminile per Valeria Bruna (AS Gaglianico 74), quinto per Valeria Billeci, anche lei come scritto sopra il giorno dopo impegnata nella 24K Husidore, per la seconda top five personale nel giro di ventiquattro ore!