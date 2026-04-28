Lautaro nel mirino del Barcellona: ritorno di fiamma per il capitano dell'Inter

Il Barcellona torna a pensare a Lautaro Martinez, individuando nel capitano dell'Inter il profilo ideale per versatilità, fiuto del gol e carisma internazionale se non riuscisse ad arrivare a Julian Alvarez. Secondo Cadena Ser, il Toro è nella lista, assieme a Joao Pedro del Chelsea, nel caso fosse troppo difficile acquistare l'attaccante dell'Atletico Madrid. I blaugrana sono interessati anche ad Alessandro Bastoni per la difesa, in un'operazione economica a dir poco dispendiosa anche se, per finanziare il possibile doppio assalto, il Barça sarebbe pronto a sacrificare pezzi pregiati come Jules Koundé, attratto dalla Premier League, o Ronald Araujo.