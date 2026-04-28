Tommasi a Open Var: "Giusto il rigore per il Torino: distanza ravvicinata ma braccio troppo alto"

Al minuto 78' di Torino-Inter c'è un colpo di mano in area di Carlos Augusto. "Niente, parata" dice Mariani in campo. Poi la palla finisce in angolo e la sala Var gli dice "prendi tempo" (per valutare la situazione di Carlos Augusto, ndr). "È rigore" dicono subito in sala Var. Braccio alto". Poi c'è un'altra inquadratura e in sala Var dicono: "Da questa (inquadratura, ndr) non è rigore, da questa no. Aspetta un attimo Mauri (Maurizio Mariani, ndr). "Cosa facciamo?" chiede Mariani e gli rispondono "È rigore perché il braccio è alto, è fuori sagoma. Ti consigliano On Field Review per possibile rigore a favore del Torino". Mariani va a vedere e dice "Per me questo è in dinamica, è molto ravvicinata. Fatemela vedere da dietro. Per me non è rigore, è in dinamica. (poi gli fanno vedere un'altra inquadratura). No, questo è rigore sono d'accordo. Ha il braccio alto è il destro, con questa inquadratura sono d'accordo. All'inizio sembrava in posizione naturale, l'ho visto da un'altra inquadratura ed era in posizione innaturale".