Tommasi a Open Var: "Giusto il rigore per il Torino: distanza ravvicinata ma braccio troppo alto"
A Open Var si analizzano i casi della 34.a giornata, focus su Torino-Inter. Corretto il penalty al Napoli per mani di Grassi
A Open Var di martedì 28 aprile 2026 c'è il debutto di Dino Tommasi come nuovo designatore ad interim al posto di Gianluca Rocchi che si è autosospeso dopo l'apertura dell'inchiesta a suo carico. "Voglio mandare un messaggio di solidarietà a Gianluca e Andrea (Gervasoni, ndr) da parte di tutto il gruppo arbitri, un messaggio di vicinanza forte. Siamo sereni, cerchiamo di terminare con stabilità e determinazione il finale di campionato" le parole di Tommasi.
Cosa ha detto Open Var su Torino-Inter?
Al minuto 78' di Torino-Inter c'è un colpo di mano in area di Carlos Augusto. "Niente, parata" dice Mariani in campo. Poi la palla finisce in angolo e la sala Var gli dice "prendi tempo" (per valutare la situazione di Carlos Augusto, ndr). "È rigore" dicono subito in sala Var. Braccio alto". Poi c'è un'altra inquadratura e in sala Var dicono: "Da questa (inquadratura, ndr) non è rigore, da questa no. Aspetta un attimo Mauri (Maurizio Mariani, ndr). "Cosa facciamo?" chiede Mariani e gli rispondono "È rigore perché il braccio è alto, è fuori sagoma. Ti consigliano On Field Review per possibile rigore a favore del Torino". Mariani va a vedere e dice "Per me questo è in dinamica, è molto ravvicinata. Fatemela vedere da dietro. Per me non è rigore, è in dinamica. (poi gli fanno vedere un'altra inquadratura). No, questo è rigore sono d'accordo. Ha il braccio alto è il destro, con questa inquadratura sono d'accordo. All'inizio sembrava in posizione naturale, l'ho visto da un'altra inquadratura ed era in posizione innaturale".
In studio, Tommasi la spiega così: "Situazione complessa, distanza davvero ravvicinata. È evidente che il braccio di Carlos Agusto è alto, fuori sagoma, fa se stesso più grande, il fallo di mano è chiaramente punibile. Mariani giustamente chiede di vedere varie camere per avere la certezza, l'arbitro deve essere sicuro al 100%. In questo caso la distanza ravvicinata non è attenuante, braccio troppo alto e fuori sagoma".
Napoli-Cremonese, giusto il rigore di Grassi?
Al minuto 83 di Napoli-Cremonese Grassi devia il tiro di Giovane col braccio. Doveri fischia subito il rigore ("aumenti il volume, ero in traiettoria e ho visto"), tra le proteste degli ospiti "Ma come fai a fischiare?". "Mi sembra fuori sagoma. Rigore confermato, puoi procedere. Molto bene Dani (Daniele Doveri, ndr)" dice la sala Var. Tommasi aggiunge: "Ottima decisione di campo di Doveri. Grassi fa se stesso più grande, allarga il braccio fuori dallo spazio corporeo. Chiaramente punibile".
Verona-Lecce e il gol annullato per fallo su Falcone
Al minuto 94' di Verona-Lecce, Edmundsson segna, l'arbitro Massa dice "gol" ma in sala Var si attivano subito: "Possibile fallo, va contro al portiere". Massa continua: "Non ha fatto fallo nessuno. (a Falcone, ndr) non l'hai mai presa". Ancora da Lissone: (Edmundsson, ndr) alza il braccio mentre il portiere sta andando a parare, toglie al portiere la possibilità di prendere il pallone". Massa viene richiamato al monitor: "Gli tocca il braccio prima di colpire di testa. Gli sposta il braccio, perfetto, fallo". Tommasi: "In campo ci sta non vedere il fallo, poi rivedendolo dalla giusta inquadratura è evidente il fallo, che è chiarissimo. Bene in sala Var".
Parma-Pisa, era rigore su Circati?
Al minuto 67 di Parma-Pisa contatto Akinsanmiro-Circati in area dei toscani. L'arbitro Calzavara dice subito "Niente, niente. Si lascia andare, è rimessa dal fondo". In sala Var confermano: "Va bene, check completato. Difensore già in caduta, poi viene travolto ma non è punibile". Tommasi: "Circati tira a se Akinsanmiro e poi Akinsanmiro cade e tocca Circati ma non lo tiene o lo abbraccia, è una dinamica conseguente alla prima trattenuta di Circati. Non era rigore, si poteva anche fischiare il fallo di Circati e finiva tutto. Bravo Calzavara, alla seconda partita di Serie A".