Sinner, dopo la vittoria la stilettata all'organizzazione: "Due match dopo le 20..."

28 Apr 2026 - 13:00
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Jannik Sinner batte Norrie, vince la 25esima partita in fila e festeggia ("Sono contento di essere ai quarti, questo è un torneo che gioco solo per la quarta volta, ho giocato una partita solida cercando di alzare il livello quando contava, ho servito bene, sono stato aggressivo e posso essere contento"), ma anche a caldo non risparmia una stilettata all'organizzazione dell'Atp di Madrid: "Inusuale per me giocare alle 11, ma non mi importa tanto essermi dovuto alzare presto per giocare questa partita. Però credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale perché giocare due match dopo le 20 è troppo tardi, si rischia di finire dopo mezzanotte e chiaramente ci costringe ad apportare delle modifiche in base al programma". 

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