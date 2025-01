Sveglia al canto del Trail della Gallinara! 2025 al via sui sentieri di Albenga e Alassio

In corrispondenza del secondo passaggio di giornata al crocevia del Sentiero dell’Onda, ecco l’interminabile itinerario di rientro ad Albenga, con gli ultimi due chilometri di asfalto cittadino, a ritroso rispetto ai… primi due, fino al traguardo - a pochi metri dalla spiaggia e in fondo a via Einaudi - che inquadra prospetticamente l’Isola Gallinara, distante non più di un chilometro e mezzo in linea… d’acqua! Tempo di tirare il fiato, godersi il paesaggio, ricomporsi il giusto e dedicarsi al meritato pasta party, immancabilmente anche in versione “green” (al pesto, cos’avevate capito!).