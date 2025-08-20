Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
bologna
HomeMercatoVideoFotoRosa
MERCATO

Bologna, doppio colpo in canna: ore calde per Rowe e Asllani

Il club rossoblu prepara l'ultimo assalto per l'esterno del Marsiglia e il centrocampista dell'Inter, interessamento anche per Ezzalzouli del Betis Siviglia

20 Ago 2025 - 10:59

Si avvicina la fine del calciomercato e soprattutto manca pochissimo all'inizio del campionato, per questo i club accelerano per mettere a segno gli ultimi colpi. Il Bologna è particolarmente attivo in questa fase e ha preparato un doppio colpo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore: Rowe dell'Olympique Marsiglia e Asllani dell'Inter.

Per l'esterno inglese di 23 anni, in rotta con i francesi dopo la lite con Rabiot, è stata presentata un'offerta di 18 milioni più bonus. Un'accelerata decisiva visti anche i rapporti ormai ai minimi termini tra il giocatore e il suo attuale club. Per il centrocampista dell'Inter, invece, il Bologna punta a un prestito con obbligo di riscatto: l'Inter è disposta a cedere Asllani ma vuole monetizzare subito e resta anche da convincere il giocatore. L'impressione è che le tre parti possano trovare un accordo a metà strada.

Leggi anche

Inter e Bologna accelerano per Asllani: il giocatore pronto a vestire la maglia rossoblù

E se non c'è due senza tre, sullo sfondo del calciomercato bolognese sbuca anche Ezzalzouli del Betis Siviglia, 23enne attaccante marocchino che potrebbe arrivare al Dall'Ara in prestito con opzione. Due nomi caldi e una terza suggestione per dare a Vincenzo Italiano gli ultimi innesti e una squadra competitiva su tutti i fronti, dopo gli arrivi di esperienza di Immobile e Bernardeschi

bologna
rowe
asllani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Bologna

La fidanzata di Calafiori chiarisce: "Non ho nessun profilo TikTok, denuncio"

 Dan Ndoye – 42 mln

Bologna, mago Sartori: negli ultimi due anni le quattro cessioni più alte di sempre

Calabria, tre mesi non bastano: Bologna e Milan non rinnovano, ora è svincolato

Napoli, pronta una nuova proposta per Ndoye. L'alternativa è Sterling: c'è l'apertura del Chelsea

Bologna, tutto fatto per Immobile: manca solo il via libera definitivo del Besiktas

Bologna, doppio colpo in canna: ore calde per Rowe e Asllani

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:05
Como, ufficiale la cessione di Abildgaard alla Sampdoria
10:01
Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio
09:23
Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"
08:59
Milan, l'Atalanta fa sul serio per Musah
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia