Bologna, doppio colpo in canna: ore calde per Rowe e Asllani

Si avvicina la fine del calciomercato e soprattutto manca pochissimo all'inizio del campionato, per questo i club accelerano per mettere a segno gli ultimi colpi. Il Bologna è particolarmente attivo in questa fase e ha preparato un doppio colpo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore: Rowe dell'Olympique Marsiglia e Asllani dell'Inter.
Per l'esterno inglese di 23 anni, in rotta con i francesi dopo la lite con Rabiot, è stata presentata un'offerta di 18 milioni più bonus. Un'accelerata decisiva visti anche i rapporti ormai ai minimi termini tra il giocatore e il suo attuale club. Per il centrocampista dell'Inter, invece, il Bologna punta a un prestito con obbligo di riscatto: l'Inter è disposta a cedere Asllani ma vuole monetizzare subito e resta anche da convincere il giocatore. L'impressione è che le tre parti possano trovare un accordo a metà strada.
E se non c'è due senza tre, sullo sfondo del calciomercato bolognese sbuca anche Ezzalzouli del Betis Siviglia, 23enne attaccante marocchino che potrebbe arrivare al Dall'Ara in prestito con opzione. Due nomi caldi e una terza suggestione per dare a Vincenzo Italiano gli ultimi innesti e una squadra competitiva su tutti i fronti, dopo gli arrivi di esperienza di Immobile e Bernardeschi.
