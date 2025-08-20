Bologna, doppio colpo in canna: ore calde per Rowe e Asllani

Si avvicina la fine del calciomercato e soprattutto manca pochissimo all'inizio del campionato, per questo i club accelerano per mettere a segno gli ultimi colpi. Il Bologna è particolarmente attivo in questa fase e ha preparato un doppio colpo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore: Rowe dell'Olympique Marsiglia e Asllani dell'Inter.