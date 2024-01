Arrigoni e Giovando, aquile in volo sull'Isola Gallinara

I due portacolori del team Pegarun firmano una convincente doppietta nell'evento di corsa in natura sui sentieri che uniscono Albenga e Alassio

© Trail della Gallinara Ufficio Stampa Le "aquile" Pegarun volano alte nel cielo azzurro della Riviera di Ponente ma soprattutto corrono più veloci di tutti sui sentieri che collegano Albenga e Alassio, in provincia di Savona. Le aquile in questione - letteralmente con le ali... ai piedi - sono Luca Arrigoni e Chiara Giovando. I due top runners azzurri mettono a segno nella quinta edizione del Trail della Gallinara una bella doppietta giallorossa, in nome e per conto della corazzata orobica Pegarun che ha appunto spedito in Liguria due dei suoi atleti più rappresentativi in assoluto. Luca e Chiara hanno tenuto fede al pronostico che li vedeva nettamente favoriti per la vittoria finale ma la battaglia per la vittoria non è mancata. Cosiccome non sono mancate le sfide per le posizioni di rincalzo e poi ancora tutti gli ingredienti che insaporiscono la ricetta vincente dell’evento organizzato da ASD Albenga Runners: passione, spirito di sacrificio, convivialità, condivisione, amore per la fatica virtuosa e per la pratica sportiva che promuove salute, buonumore, autostima.

Molto appropriatamente (oltre che meritatamente) ad imporsi sono stati il top runner bergamasco Arrigoni e la sua altrettanto forte collega e compagna di squadra piemontese: i colori giallorossi Pegarun fanno infatti… pendant con quelli dello stemma di Albenga, città di origine romana e dall’importante passato medioevale: il suo centro storico è ricco di suggestioni architettoniche di entrambe le epoche. Campo base dell’evento, tornato in calendario dopo la cancellazione del 2023 l’area del Camping Italia, a due passi dalla foce del fiume Centa e proprio davanti alla piccola Isola Gallinara dall'inconfondibile silhouette di tartaruga che - poco al largo della costa - sembra fare la guardia alla città e in questo caso veglia anche - visibile da buona parte della traccia di gara - sull’azione degli atleti.

Vicecampione del mondo 2023 ultra skymarathon master, Arrigoni ha preso il posto di Riccardo Montani nell'albo d'oro del TDG, prevalendo tra gli uomini nella gara clou del programma, dalla fiche tecnica di ventisette chilometri di sviluppo e 1400 metri di dislivello positivo. Luca ha completato la missione-vittoria nel tempo finale di due ore, 17 minuti e 22 secondi (passo al chilometro 4 e 54!), grazie soprattutto ad un finale di gara irresistibile, che gli ha permesso di vincere la resistenza del beniamino local (o quasi) Cristiano Salerno di Marathon Club Imperia, precedendo all’arrivo di quattro minuti e otto secondi.

Vincitore di un prova dalla carta d'identità tecnica simile non più tardi di una quarantina di giorni prima (il Trail del Ciapà nella non troppo distante Cervo), Lorenzo Rostagno deve questa volta accontentarsi del terzo gradino del podio. Il forte runner piemontese di ASD Team Marguareis dal caratteristico look ha raggiunto il traguardo finale posto al termine di Via Einaudi a Vadino con un ritardo vicino ai nove minuti (otto e quattro secondi) dallo strabordante Arrigoni. Appena giù dal podio Elia Bongiovanni, compagno di squadra di Rostagno. A completare òla top five è statao invece il runner indipendente Luca Pezzani.

In gara donne la campionessa del mondo ultra skymarathon master Giovando da parte sua succede a se stessa (vittoria nel 2022) imponendosi sulla concorrenza di genere con il finishing time di due ore, 43 minuti e 48 secondi (passo al chilometri 5 e 51), fermandosi alle porte della top ten assoluta: undicesima! Sul podio allestito in spiaggia, insieme a Chiara sono salite Sara Lagomarsino di Atletica Levante (24esima assoluta, staccata di dodici minuti e 38 secondi) e Arianna Perlo di ASD Podistica Valle Varaita, che ha fatti ritorno alla base un solo minuto e 35 secondi oltre il muro delle tre ore di gara, 29esima del ranking finale di una gara da 232 finishers. Nella parte "bassa" della top five Camilla Calosso (ASD Team Marguareis) e la beniamina local Luisa Dematteis (compagna di squadra della terza classificata Perlo nelle fila di ASD Podistica Valle Varaita.

A completare la parte agonistica dell’evento (in locandina anche un walk trail non competitivo) è stata la prova Open sulla distanza dei dodici chilometri e 400 metri di dislivello: un menu adatto agli specialisti del trailrunning corribile che ha premiato Massimiliano Durbano e Ramona Siri. Il portacolori di Podistica Valle Grana ha chiuso la sua prova vincente in un’ora, due minuti e 40 secondi (passo/km 05.13) davanti ai due runners indipendenti Giovanni Pesce (preceduto da vincitore di soli ventidue secondi) e Diego Rubagotti, che ha bloccato la fotocellula del cronometraggio un minuto e 48 secondi dopo Durbano. La vincitrice di gara-donne (ventunesima del ranking assoluto, passo/km 06.17) ha raggiunto il traguardo un’ora, 15 minuti e 25 secondi dopo il via e a farle compagnia sul podio sono salite in quest’ordine Elisa Beretta di Kalipè ASD (distacco: due minuti e 15 secondi, 25esima assoluta di 204 finishers) e Chiara Dalla Longa di ASD Atletica Trecate (27esima del ranking), con un distacco da Siri di soli sette secondi superiore ai tre minuti.