Super-Sara a Nagoya: la Dossena corre la maratona in 2h 24', terzo crono all-time italiano

10/03/2019

L'obiettivo alla vigilia (dichiarato) era quello di stare sotto le 2h 27': boom, obiettivo frantumato! Di ben tre minuti! Insomma, prestazione strepitosa quella di Sara Dossena alla maratona di Nagoya, in Giappone: la maratoneta lombarda, allenata da Maurizio Brassini, ha chiuso infatti in 2h 24' netti, settima assoluta al traguardo, prima delle europee, con un crono che è il terzo all-time della storia azzurra, a soli 16 secondi dal record dei 42,195 chilometri di Valeria Straneo (2h 23' 44" nel 2012).



Dopo il debutto alla maratona di New York nel 2017 e gli Europei del 2018, la Dossena era alla sua terza esperienza sulla distanza, alla maratona per sole donne di Nagoya: a 34 anni si è così migliorata di quasi quattro minuti. A vincere la Nagoya Women’s Marathon è stata la namibiana Helalia Johannes con 2h 22' 25", seconda la keniana Visiline Jepkesho e terza la connazionale Valary Jemeli.



"Sto realizzando tutto quello che ho costruito negli ultimi anni - ha dichiarato la Dossena al sito della federazione di atletica Fidal.it - ma non è un sogno e sono super contenta di questo risultato. Fino al 30° chilometro è andata molto bene, poi l’ultima parte è stata più difficile, con tratti in leggera salita, però ce l’ho fatta più o meno a mantenere il ritmo, pur calando un po’. Ho deciso subito di rischiare, partendo con il primo gruppo, anche se sapevo che un passaggio troppo veloce alla mezza poteva essere azzardato. Non ci sono molte occasioni come questa e allora ho voluto provarci. Altrimenti non sarei riuscita a dare il massimo, probabilmente avrei chiuso con un paio di minuti in più. Ho tenuto duro nel finale e va bene così. Non ho fatto calcoli durante la gara, ma nell’ultima parte mi sono resa conto che ormai ero nei dintorni del record italiano. È mancato poco, ci penserò in futuro”.