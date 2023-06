Summer Trail&Vertical: al via la lunga estate running di Madesimo

TRAILRUNNING

Entra nel vivo la stagione di corse sui sentieri di Madesimo, iniziata a fine marzo con il Winter Trail

© Madesimo Summer Trail Press Office Per gli appassionati della corsa sui sentieri e quelli delle camminate in montagna la stagione estiva ormai dietro l’angolo in Val Chiavenna sarà un vero e proprio paradiso. Domenica 18 giugno Madesimo Summer Trail metterà alla prova top runners e amatori su due distanze molto diverse tra di loro ma… ugualmente impegnative. Cinque settimane più tardi (domenica 23 luglio, ormai nel cuore dell'estate), toccherà agli specialisti delle brucianti prove only-up sfidarsi sulle rampe di Madesimo Vertical. Entrambi gli appuntamenti ospitati dalla località alpina tra Alta Lombardia e Canton Grigioni (Svizzera) e ambientati sulle spettacolari montagne delle Alpi Retiche sono ideati dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzati da SSD Andromeda Sport, realizzati con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, BIM Adda e Camera di Commercio di Sondrio.

© Madesimo Summer Trail Press Office

Iniziamo dalla proposta di Madesimo Summer Trail. Due le gare in cartellone: quella da nove chilometri (450 metri D+) e quella daventuno chilometri (890 m D+), entrambe al via da centro del paese. La prima si svilupperà sugli Andossi, con l’attraversamento dell’omonimo altopiano, correndo accanto alla Chiesetta di San Rocco fino a 1930 metri di quota. Il rientro in paese sfrutterà un tratto in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava. Prova qualificante all’UTMB® World Series (categoria 20KM) e dotata di un punto ITRA (International Trail Running Association), la versione mezza maratona di Madesimo Summer Trailk si staccherà da quella d’ingresso dopo i primi cinque chilometri in comune. Particolarmente suggestivo sarà il passaggio sul muraglione della diga del lago Montespluga, aperto per l’occasione. Lungo l’itinerario di ritorno verso Madesimo, i trailrunners costeggeranno il Lago Andossi (detto ancheodelle Anatre), toccando i 2060 metri di quota, per ricongiungersi nel finale al tracciato della gara Short.

© Madesimo Summer Trail Press Office

Madesimo Summer Trail 21KM è entrato a far parte della nuova National League di ITRA: la sua classifica, calcolata nazione per nazione, comprenderà gli atleti con punti ITRA in almeno tre eventi nello stesso Paese. Qualora ne fossero stati corsi in numero maggiore, verranno selezionati i tre con il punteggio più alto secondo l’ITRA Index Score. A gennaio 2024 saranno annunciati i vincitori della prima edizione.

© Madesimo Summer Trail Press Office

Le due gare di giugno rappresentano il cuore del circuito iniziato alla fine dello scorso inverno con Madesimo Winter Trail e destinato a culminare il quarto fine settimana del mese di luglio con l’evento Madesimo Vertical-Memorial Silvio Gianera. L’appuntamento è fissato per domenica 23 luglio. A partire dal rigoglioso fondovalle in località Macolini (quota 1692) si percorrerà il sentiero N595. Un’ascesa di tre chilometri di sviluppo per 500 metri di dislivello positivo con finish line ai 2196 metri del Rifugio Bertacchi, presso il Lago Emet.

© Madesimo Summer Trail Press Office

“Madesimo Summer Trail e Madesimo Vertical sono appuntamenti importanti per il nostro territorio, perché permettono a sportivi e amanti della montagna di allenarsi in un territorio sfidante e maestoso al tempo stesso mentre la destinazione - che ben si presta a ospitare queste gare per il suo particolare paesaggio - continua il suo percorso di posizionamento come una località alpina perfetta per praticare sport in montagna”. (Francesca Cervieri, Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo)

Info e iscrizioni su: www.madesimotrail.it