Stramilano per tutti: professionisti, amatori e famiglie, Milano fa festa e va di corsa

IL PERCORSO PIU' VELOCE D'ITALIA: I PROTAGONISTI DELLA MARATONINA

L’Half Marathon prenderà il via domenica 23 marzo alle 8:30 da Piazza Castello. Dopo 21,097 km tra le vie di Milano, i corridori torneranno proprio ai piedi del Castello Sforzesco per il traguardo finale. Nutrita la top line degli atleti che sono pronti a sfidarsi per tagliare per primi il traguardo. In campo femminile, torna sulla linea di partenza l’italiana Giovanna Epis, vincitrice della Stramilano 2022, maratoneta da 2.23’.46’’,con un personale di 1.10’.15’’ sulla mezza, allenata dal grande Giorgio Rondelli. L’azzurra sarà affiancata da atlete di primissimo livello, tra cui la keniana Morine Gesare Michira, già seconda lo scorso anno e intenzionata a conquistare il gradino più alto del podio. Riflettori puntati anche su Stella Chebet Mateiko, talento emergente alle prime esperienze internazionali capace di correre i 21km in 69’.28’’e sorella del più noto maratoneta Daniel Mateiko. Attenzione a Rebecca Lonedo, allenata dall’olimpionico Stefano Baldini, con un personale di 70’.13’’ e alla keniana Monica Chebet Chepkowny, forte maratoneta che ha recentemente chiuso la Roma-Ostia in 69’.07’’. Da non sottovalutare, Shalyne Jerop Lagat, vincitrice della recente mezza maratona di Verona, e Nicole Svetlana Reina, atleta italo-ucraina che ha più volte vestito la maglia azzurra.