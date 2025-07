Addio a Diogo Jota: vita e carriera del calciatore portoghese morto in un incidente d’auto

Nel 2017 arriva la svolta con il trasferimento in prestito al Wolverhampton, allora in Championship. Diogo contribuisce in modo decisivo alla promozione in Premier League segnando 17 gol e gli Wolves decidono di riscattarlo dall'Atleti per 14 milioni. In Premier continua a brillare, firmando una storica tripletta contro il Leicester nel 2019, la prima di un portoghese nel campionato inglese dai tempi di Cristiano Ronaldo. Dopo 3 stagioni al Molineux, nell'estate del 2020 il portoghese si trasferisce, tra qualche scetticismo della tifoseria, a Liverpool per 45 milioni: una cifra considerata da tanti troppo alta per lui. Jota però in poco tempo fa cambiare idea a tutti i tifosi: nonostante inizialmente sia una riserva, il portoghese conquista rapidamente spazio, andando in gol all’esordio contro l’Arsenal. In Champions League segna il gol numero 10mila della storia dei Reds e realizza una tripletta contro l’Atalanta. Chiude la sua prima stagione con 13 reti in 30 presenze, nonostante un lungo stop per un infortunio al menisco. La seconda annata ad Anfield si attesta su cifre simili con 15 gol e 5 assist in poco meno di 1800 minuti. Anche nell'ultima stagione, tormentata da problemi muscolari che l'hanno reso indisponibile per 18 partite, Jota ha saputo farsi valere: 8 gol e 4 assist sempre in poco meno di 2000 minuti in campo. Il suo impegno costante, le sue giocate e la sua simpatia l'hanno fatto finire prestissimo nel cuore dei tifosi dei Reds che gli avevano addirittura dedicato un coro: "È un ragazzo dal Portogallo/ meglio di Figo, non lo sai? Oh il suo nome è Diogo" cantava per lui la Kop. In tre stagioni ha aiutato il Liverpool ad alzare una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22). Il calciatore si stava godendo le vacanze dopo mesi memorabili: prima la Prmier vinta coi Reds, poi la Nations League con il Portogallo e infine il suo matrimonio.