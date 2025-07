Gareth Bale da calciatore a presidente: pronto ad acquistare il Cardiff

Non è chiaro se Tan sia disposto a vendere il club gallese, ma il miliardario malese ha investito più di 200 milioni di sterline da quando l'ha acquistato nel 2010. Nonostante un iniziale rifiuto lo scorso mese, il gruppo di Bale mantiene l'interesse e l'ottimismo con una rinnovata offerta vicina ai 45 milioni di euro, mentre Tan, che ha recentemente nominato Brian Barry-Murphy come allenatore, ribadisce il suo impegno con il club per tornare in Championship. "È un club molto caro per me e mi piacerebbe far parte della crescita del Cardiff e portarlo in Premier League, dove merita di essere. So quanto siano incredibili i tifosi gallesi e quelli del Cardiff. Sarebbe fantastico provare a fare qualcosa insieme. Stiamo cercando di collaborare con il Cardiff e presto avremo più notizie, ma spero che riusciremo a fare qualcosa", ha detto Bale qualche settimana fa.