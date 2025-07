Incidente mortale Diogo Jota: tra le vittime anche il fratello André, giocava nel Penafiel

Una tragedia nella tragedia per la famiglia Teixeira da Silva, cognome all'anagrafe di Diogo Jota. Nell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 28enne attaccante del Liverpool è infatti rimasto vittima anche il fratello André Filipe, 25 anni, anch'egli calciatore professionista che nell'ultima annata con il Penafiel nella seconda serie portoghese aveva messo a referto 2 gol e 5 assist in 32 partite.