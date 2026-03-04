La probabile squadra italiana per i mondiali al coperto di Torun

Tanti azzurri nei 1500 metri, con al maschile i due primatisti nazionali indoor e outdoor, Federico Riva e Pietro Arese, con il primo apparso in grandissima condizione da inizio stagione e certamente in grado di puntare quantomeno alla finale così però come il suo compagno, mentre al femminile ci sarà la detentrice del record nazionale al coperto, Marta Zenoni, qualificata tramite il minimo e Ludovica Cavalli tramite invece il ranking, impegnate a dare il meglio di loro e in cerca a loro volta di una finale non impossibile.