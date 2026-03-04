Ciclismo: Strade Bianche, il tratto sterrato intitolato a Pogacar

Il tratto di sterrato di CollePinzuto, uno dei più iconici della gara ciclistica Stradebianche, intitolato a Tadej Pogacar, tre volte campione dellacompetizione in terra di Siena definita 'la classica del nordpiù a sud d'Europa'. Domani alle 15 l'apposizione del cippo aSiena alla presenza del ciclista sloveno che ha trionfato altraguardo di piazza del Campo nel 2022, nel 2024 e nel 2025.Come lui soltanto Fabian Cancellara a cui è già stato intitolatonel 2017 il tratto di Monte Sante Marie dopo aver vinto nel2008, 2012 e 2016.Sarà proprio il campione del mondo, nel suo esordiostagionale, a tentare il poker sabato 7 marzo. A sfidarlo nellatradizionale gara ciclistica organizzata da Rcs saranno JulianAlaphilippe, Wout Van Aert e Tom Pidcock, vincitoririspettivamente nel 2019, 2020 e 2023, mentre il grande assentesarà Mathieu Van Der Poel. E la sfida avrà da sfondo Siena e isuoi scenari affascinanti lungo un percorso che presenta untotale di 203 km e 14 settori in sterrato (circa 64 km di stradebianche), con un circuito finale da ripetere due volte. Aprecedere la gara maschile, come di consueto, la Strade biancheWomen Elite mentre domenica 8 marzo sarà record di partecipantiamatoriali alla Gran Fondo, 8500 quelli iscritti.