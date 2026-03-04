Udinese, distorsione alla caviglia per Bertola

Nicolò Bertola ha riportato, durantela partita contro la Fiorentina, una distorsione alla cavigliadestra. Ne dà notizia l'Udinese specificando che il suo recuperosarà valutato settimana per settimana.Da quanto si apprende, il difensore dovrebbe saltare le sfidecon Atalanta, Juventus e Genoa, per provare a rientrare nellagara interna con il Como, dopo la sosta per le nazionali.A Bergamo sarà ancora assente anche Solet: si va, dunque,verso un terzetto difensivo composto da Kristensen, Kabasele eMlacic, il 19enne croato che ha fatto il suo esordio in Serie Aproprio nello scampolo finale della partita vinta con laFiorentina, subentrando a Bertola.