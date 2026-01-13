Snow Run Resinelli: scocca l'ora della "prima" di NORTEC SkySnow Running Cup

Le previsioni meteo lasciano imagineare un'edizione memorabile del tradizionale appuntamento lecchese di metà gennaiodi Stefano Gatti
© Giacomo Meneghello
Inverno, tempo di corse sulla neve e sul ghiaccio. Prende ufficialmente il via con la Snow Run Resinelli in programma sabato 17 gennaio la nuova e attesissima edizione di NORTEC Skysnow Running Cup, il circuito dedicato alla corsa invernale con i ramponcini. L’evento si sviluppa sui sentieri del Parco Valentino e ai piedi della Grigna Meridionale (la popolare "Grignetta" dei milanesi), grazie all’organizzazione della efficiente triade societaria composta da ASD Team Pasturo, Falchi di Lecco e GSA Cometa.
© Giacomo Meneghello
La giornata si aprirà alle ore 10.30 al Piazzale delle Miniere per una visita guidata all’interno della Miniera Anna: proposta facoltativa ma di grande fascino, al prezzo convenzionato di cinque euro. Rivolta sia agli atleti sia agli accompagnatori, l'iniziativa consentirà tra l'altro ai primi di e consentirà di svolgere una ricognizione del tratto sotterraneo del percorso, la sezione caratteristica ma soprattutto più tecnica ella gara, oltre naturalmente ad approfondire la conoscenza della storia e delle curiosità delle antiche miniere dei Resinelli.
© Giacomo Meneghello
La partenza della gara è fissata alle ore 14.00 dalla Piazza della Chiesa. La formula resta quella collaudata, con il breve trasferimento controllato fino all’ingresso del Parco Valentino, dove scatterà ufficialmente la competizione sul percorso ideato dal "padrone di casa" Daniel Antonioli. Attualmente le previsioni meteo indicano alternanza di pioggia e neve nella giornata di vigilia (venerdì 16 gennaio) e fino a poche ore prima del via.
Il tracciato ad anello accompagna gli atleti lungo il sentiero che sale verso la balconata panoramica del Belvedere, da cui si apre una suggestiva vista sul ramo lecchese del Lario. Il percorso prosegue quindi sui sentieri immersi nelle faggete fino alla cima del Monte Coltignone. Da qui ha inizio una discesa veloce e tecnica verso Prato della Nave, prima di affrontare una risalita lungo i sentieri che porteranno al primo passaggio in Piazza della Chiesa, campo base dell'evento.
© Giacomo Meneghello
In questo punto sarà obbligatorio prelevare casco e pila frontale (consegnati agli addetti prima del via) da indossare per affrontare -qualche chilometro più avanti - uno dei tratti più caratteristici della gara: circa un chilometro all’interno dei cunicoli saliscendi della Miniera Anna, unico tratto sicuramente asciutto della gara. Tornati in superficie, gli atleti affronteranno una breve rampa in salita per riguadagnare il piano stradale e quindi l’ultimo scorrevole tratto asfaltato in falsopiano che conduce al traguardo. Ad attendere i concorrenti ci saranno vin brulé e polenta taragna, per recuperare energie e riscaldarsi.
La traccia di gara misura complessivamente quattordici chilometri con circa 650 metri di dislivello positivo. Il materiale obbligatorio comprende casco, pila frontale, ramponcini, giacca antivento, oltre naturalmente a calzature da trail e abbigliamento idoneo.
La campagna iscrizioni resta aperta online sul portale ENDU fino a giovedì sera (15 gennaio). Sarà comunque possibile iscriversi anche sabato mattina entro le ore 13.00, un'ora prima del segnale di partenza. Conviene però come sempre in questi casi affrettarsi per mettere al sicuro il ricco pacco-gara (riservato appunto ai primi trecento iscritti) che include una maglia termica a maniche lunghe ANDE, pensata per affrontare al meglio la corsa sui sentieri (e non solo) nella stagione fredda.
© NORTEC SkySnow Running Cup Press Office