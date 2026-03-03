Serie A, Udinese-Fiorentina 3-0: i viola restano in zona retrocessione

La 27a giornata della Serie A si chiude con la sconfitta per 3-0 della Fiorentina, che non approfitta dei ko delle rivali-salvezza e non effettua l'atteso scatto. I viola restano terzultimi con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese, e rivedono i vecchi fantasmi proprio contro quell'Udinese che le aveva consegnato la prima vittoria (5-1) nel match d'andata.