Serie A, Udinese-Fiorentina 3-0: i viola restano in zona retrocessione

Udinese-Fiorentina, le foto del match del Bluenergy Stadium
© Getty Images
© Getty Images
Gara dominata dai friulani in rete con Kabasele, Davis (rigore) e Buksa. Serata disastrosa per Rugani
La 27a giornata della Serie A si chiude con la sconfitta per 3-0 della Fiorentina, che non approfitta dei ko delle rivali-salvezza e non effettua l'atteso scatto. I viola restano terzultimi con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese, e rivedono i vecchi fantasmi proprio contro quell'Udinese che le aveva consegnato la prima vittoria (5-1) nel match d'andata.
Non c'è mai partita al Bluenergy Stadium, coi toscani completamente incapaci di arginare la coppia Zaniolo-Davis, che si ricompone dopo l'infortunio dell'inglese. Kabasele la sblocca subito su azione da corner al 10', poi entra in gioco de Gea: doppia parata su Davis per evitare il raddoppio. Il portiere non può però nulla al 63', quando Rugani stende proprio l'ex Watford: l'inglese va sul dischetto e lo spiazza, è 2-0 Udinese.
Non c'è di fatto una reazione della Fiorentina, che non calcia mai in porta e affonda nel recupero, quando Buksa sigla il 3-0 (93'). Viola terzultimi e, inoltre, in ansia per il problema alla caviglia accusato da Kean. Respira invece l'Udinese, che ritrova la top-10 con 35 punti: friulani a +11 sulla zona-retrocessione, Runjaic torna al successo dopo tre ko consecutivi.
IL TABELLINO
UDINESE-FIORENTINA 3-0
UDINESE (3-5-2) - Okoye 6; Kristensen 6.5, Kabasele 6.5, Bertola 6.5 (27' st Mlacic 6); Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (27' st Oier Zarraga 6), Karlström 6, Ekkelenkamp 6.5, Zemura 6.5 (27' st Kamara 6); Zaniolo 7 (42' st Miller sv), Davis 7.5 (22' st Buksa 6.5). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Camara. All. Runjaic.
FIORENTINA (3-5-2) - de Gea 6; Pongracic 6 (1' st Comuzzo 5.5), Rugani 4, Ranieri 5.5; Harrison 5, Mandragora 5.5 (25' st Fabbian 6), Fagioli 5.5 (42' st Fazzini sv), Brescianini 5.5 (1' st Ndour 6), Parisi 5.5; Kean 5 (25' st Piccoli 5.5), Gudmundsson 5. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 10' Kabasele (U), 18' st Davis rig. (U), 48' st Buksa (U).
Ammoniti: Pongracic (F), Parisi (F), Ehizibue (U), Rugani (F), Ranieri (F).
© Getty Images
© Getty Images
LE STATISTICHE
Solo contro la Sampdoria (121) l’Udinese ha realizzato più reti che con la Fiorentina nella sua storia in Serie A: 119.
Keinan Davis ha segnato otto reti in 23 presenze finora in questa Serie A, il doppio delle marcature realizzate nelle prime 65 sfide nei Big-5 campionati europei (quattro, appunto tra Aston Villa e Udinese).
La Fiorentina ha perso 13 delle prime 27 gare stagionali in questo campionato (5V, 9N) e solo una volta ha fatto peggio dopo lo stesso numero di match nell’era dei tre punti per vittoria in Serie A (dal 1994/95): 15 sconfitte nel 2001/02 (5V, 7N).
Tra le formazioni che hanno realizzato il 100% dei rigori in questo campionato, solo la Fiorentina (6/6) ne ha calciati più dell’Udinese nel torneo in corso (5/5).
Con il gol odierno, Christian Kabasele ha stabilito il proprio record di marcature stagionali in Serie A: tre, superato il precedente di due registrato nello scorso campionato.
La Fiorentina ha perso senza segnare un match di Serie A per la prima volta nel 2026 e per la prima volta dal 27 dicembre scorso (0-1 fuori casa vs Parma in quel caso).
Con l’assist per la rete di Christian Kabasele, Nicolò Zaniolo ha stabilito il proprio record di passaggi vincenti stagionali in Serie A: tre.
Solo l’Hellas Verona (11) ha subito più reti di testa rispetto alla Fiorentina in questo campionato: 10, come il Lecce.
La Fiorentina ha chiuso un match di Serie A senza calciare nello specchio della porta (vs Udinese) per la prima volta dal 29 settembre 2024 (vs Empoli in quel caso).
L’Udinese ha vinto con almeno tre gol di scarto un match di Serie A per la prima volta dal 16 febbraio 2025 (3-0 casalingo vs Empoli).
L’Udinese ha vinto senza subire reti una sfida di campionato contro la Fiorentina per la prima volta dal 31 agosto 2022 (1-0 in quel caso).
La Fiorentina è diventata la formazione contro cui Christian Kabasele ha realizzato più gol in Serie A: due, uno il 25 maggio scorso e uno, oggi.