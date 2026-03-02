PISA-BOLOGNA 0-1

Serie A, Pisa-Bologna 0-1: la decide Odgaard

Il portiere rossoblù decisivo in almeno due occasioni: i toscani lottano, ma alla fine capitolano

02 Mar 2026 - 20:32
© Getty Images

© Getty Images

Dopo un mese e mezzo si sblocca Jens Odgaard e si sblocca anche il Bologna: è 1-0 rossoblù sul Pisa, nella 27a giornata della Serie A. Italiano e i suoi raccolgono così i tre punti da una gara complessa, con le parate di Skorupski a evitare il ko nella ripresa. Buon impeto e buona fase difensiva per il Pisa in avvio, chiudendo ogni spazio al duo Bernardeschi-Cambiaghi. Italiano perde Vitik per infortunio e si rammarica per la doppia chance sprecata da Castro, che colpisce un palo.

Nel finale rialza però la testa il Pisa che poi, nella ripresa, domina nelle chances offensive. I toscani bussano con Moreo e poi sfiorano la rete con Piccinini: doppio miracolo per Skorupski, che blinda la sua porta. Il Pisa ci crede e va vicinissimo al gol anche con Stojilkovic, ma non sfrutta le occasioni e viene punito: Odgaard si gira e calcia in un fazzoletto, tiro all'incrocio e 1-0 Bologna all'89'. Esultano i rossoblù, che salgono a quota 39 punti e si riportano all'ottavo posto e a -6 dalle coppe, scavalcando il Sassuolo. Sempre ultimo il Pisa, molto sfortunato, con 15 punti.

IL TABELLINO
PISA-BOLOGNA 0-1
PISA (3-5-2) - Nicolas 6; Calabresi 6.5 (25' st Canestrelli 6), Caracciolo 6 (45' st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6.5, Højholt 6 (25' st Piccinini 6.5), Marin 6.5, Aebischer 6.5, Angori 6 (18' st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18' st Stojilkovic 6). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Raul Albiol. All. Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski 7; Zortea 6, Vitik 6 (21' Casale 5.5), Lucumì 5.5, Joao Mario 5.5 (29' st De Silvestri 6); Sohm 5 (18' st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Bernardeschi 5.5 (18' st Orsolini 5.5), Castro 5.5, Cambiaghi 5.5 (29' st Rowe 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.
Arbitro: Feliciani.
Marcatore: 44' st Odgaard (B).
Ammoniti: Freuler (B), Lucumì (B).

pisa
bologna

Ultimi video

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

02:14
SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

01:42
SRV RULLO MILAN, LA "RESISTENZA" DI LEAO 2/3 SRV

Milan, derby o mai più

02:00
SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

01:35
SRV RULLO ROMA, INCUBO SCONTRI DIRETTI 2/3 SRV

Roma: incubo scontri diretti, Dybala è una "Joya" da papà

02:02
SRV RULLO JUVENTUS DISEQUILIBRATA 2/3 SRV

Juve, l'equilibrio-squilibrato di Spalletti e il problema portiere

01:54
Un derby da alta tensione

Un derby da alta tensione

01:34
Una soluzione per Conte

Una soluzione per Conte

02:46
Zielinski lancia l'Inter

Zielinski lancia l'Inter

02:02
Inter, settimana calda

Inter, settimana calda

01:38
Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

02:15
Trevisani: "Milan-Inter decisiva per lo scudetto"

Trevisani: "Milan-Inter decisiva per lo scudetto"

02:01
Trevisani: "La Juve non merita la Champions"

Trevisani: "La Juve non merita la Champions"

03:52
DICH ZIELINSKI PRE COMO INTEGRALE 02/03 SRV

Zielinski: "Faremo di tutto per il Doblete. E sul derby... "

03:54
Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:08
Milan, gli aggiornamenti dall'infermeria: come stanno Bartesaghi e Gimenez
16:37
Iran: Qatar ferma attività sportive, a rischio 'Finalissima' Spagna-Argentina
14:40
D'Aversa: "Prima e indimenticabile panchina con il Torino"
13:14
Coppa Italia, definiti gli arbitri per le semifinali: a Di Bello Como-Inter, Manganiello per Lazio-Atalanta
12:07
L'Équipe celebra Insigne: "Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione"