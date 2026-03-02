Serie A, Pisa-Bologna 0-1: la decide Odgaard
Il portiere rossoblù decisivo in almeno due occasioni: i toscani lottano, ma alla fine capitolano
© Getty Images
Dopo un mese e mezzo si sblocca Jens Odgaard e si sblocca anche il Bologna: è 1-0 rossoblù sul Pisa, nella 27a giornata della Serie A. Italiano e i suoi raccolgono così i tre punti da una gara complessa, con le parate di Skorupski a evitare il ko nella ripresa. Buon impeto e buona fase difensiva per il Pisa in avvio, chiudendo ogni spazio al duo Bernardeschi-Cambiaghi. Italiano perde Vitik per infortunio e si rammarica per la doppia chance sprecata da Castro, che colpisce un palo.
Nel finale rialza però la testa il Pisa che poi, nella ripresa, domina nelle chances offensive. I toscani bussano con Moreo e poi sfiorano la rete con Piccinini: doppio miracolo per Skorupski, che blinda la sua porta. Il Pisa ci crede e va vicinissimo al gol anche con Stojilkovic, ma non sfrutta le occasioni e viene punito: Odgaard si gira e calcia in un fazzoletto, tiro all'incrocio e 1-0 Bologna all'89'. Esultano i rossoblù, che salgono a quota 39 punti e si riportano all'ottavo posto e a -6 dalle coppe, scavalcando il Sassuolo. Sempre ultimo il Pisa, molto sfortunato, con 15 punti.
IL TABELLINO
PISA-BOLOGNA 0-1
PISA (3-5-2) - Nicolas 6; Calabresi 6.5 (25' st Canestrelli 6), Caracciolo 6 (45' st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6.5, Højholt 6 (25' st Piccinini 6.5), Marin 6.5, Aebischer 6.5, Angori 6 (18' st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18' st Stojilkovic 6). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Raul Albiol. All. Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski 7; Zortea 6, Vitik 6 (21' Casale 5.5), Lucumì 5.5, Joao Mario 5.5 (29' st De Silvestri 6); Sohm 5 (18' st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Bernardeschi 5.5 (18' st Orsolini 5.5), Castro 5.5, Cambiaghi 5.5 (29' st Rowe 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.
Arbitro: Feliciani.
Marcatore: 44' st Odgaard (B).
Ammoniti: Freuler (B), Lucumì (B).