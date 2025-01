D-Force ai Resinelli: Del Pero e Desco non si battono

Chilometro zero con partenza ad andatura controllata dalla chiesetta del Sacro Cuore proprio al centro dei Resinelli fino al “caratteristico” grattacielo lungo l’asfalto che (in meno di un’ora per i top runners!) rappresenta anche l’ultimo chilometro verso il traguardo: per gli atleti di punta come per tutti gli altri, l’ultima chance di vincere qualche sfida personale o magari per godersi in perfetta e serena solitudine (non senza qualche sbirciatina.. di sicurezza alle proprie spalle) il frutto delle proprie fatiche. Il via vero e proprio all’inizio della mulattiera, proprio dietro al grattacielo nei pressi del Parco Valentino. È subito battaglia al vertice per il "treno" SCARPA formato dalle due "locomotive" Luca Del Pero e Lorenzo Rota Martir che mettono le cose in chiaro e fissano il leit motiv di gara-uomini, mentre Elisa Desco e Benedetta Broggi fanno lo stesso tra le donne. Marco De Gasperi, Mattia Gianola, Riva Alessandro e Moreno Sala sono fin da subito impegnati a tenere il passo forsennato dei due di testa, imitati in gara-donne da Elisa Pallini e dalle emergenti Aurora Bosia e Michela Gritti, portacolori rispettivamente dei Falchi di Lecco e del Team Pasturo.