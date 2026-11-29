Vi siete già procurati l’agenda 2027? Se lo avete fatto, vi suggeriamo di aprirla e di… correre subito fino alla prossima primavera e di segnarvi - alla pagina di sabato 17 aprile - l’appuntamento con la decima edizione di XTERRA Villacidro Skyrace. Per gli sky e i trailrunners più programmatori e lungimiranti insomma non c'è tempo da perdere: la campagna iscrizioni per l’evento pioniero dello skyrunning in Sardegna ha aperto i battenti mercoledì 25 novembre sul portale specializzato Wedosport. La locandina prevede tre prove in grado di accontentare tutti: dai cultori dell’ultradistanza ai neofiti dello skyrunning, passando per gli amanti della classica “mezza”, la prova cardine dell’intero evento. Per entrare nel dettaglio: Linas Ultra Skymarathon (41 chilometri per 3400 metri D+ secondo la più recente ricognizione) rientrata quest’anno nella proposta dell'evento VSR, Villacidro Syrace da 21 chilometri e 1850 metri D+ (un classico che non passa mai di moda) e la più scorrevole e veloce - di nome e di fatto - Santu Miali Fast Hike da 11 chilometri e 750 metri D+ che fa da porta d’ingresso ad un mondo magico: quello del massiccio del Linas.