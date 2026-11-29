Sky Is The Limit: XTERRA Villacidro Skyrace 2027, unico limite il cielo
La decima edizione è in programma a metà del prossimo mese di aprile, campagna iscrizioni già apertadi Stefano Gatti
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa
Vi siete già procurati l’agenda 2027? Se lo avete fatto, vi suggeriamo di aprirla e di… correre subito fino alla prossima primavera e di segnarvi - alla pagina di sabato 17 aprile - l’appuntamento con la decima edizione di XTERRA Villacidro Skyrace. Per gli sky e i trailrunners più programmatori e lungimiranti insomma non c'è tempo da perdere: la campagna iscrizioni per l’evento pioniero dello skyrunning in Sardegna ha aperto i battenti mercoledì 25 novembre sul portale specializzato Wedosport. La locandina prevede tre prove in grado di accontentare tutti: dai cultori dell’ultradistanza ai neofiti dello skyrunning, passando per gli amanti della classica “mezza”, la prova cardine dell’intero evento. Per entrare nel dettaglio: Linas Ultra Skymarathon (41 chilometri per 3400 metri D+ secondo la più recente ricognizione) rientrata quest’anno nella proposta dell'evento VSR, Villacidro Syrace da 21 chilometri e 1850 metri D+ (un classico che non passa mai di moda) e la più scorrevole e veloce - di nome e di fatto - Santu Miali Fast Hike da 11 chilometri e 750 metri D+ che fa da porta d’ingresso ad un mondo magico: quello del massiccio del Linas.
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Natura a tratti primordiale, avventura senza compromessi, profumi penetranti e antichissime tradizioni di un angolo di Sardegna distante poche decine di chilometri dal mare come anche dal capoluogo regionale Cagliari ma in un certo senso sospeso nel tempo e nello spazio. Un territorio governato e custodito gelosamente da una popolazione tanto fiera quanto ospitale, che alla fine della vostra gara vi consegnerà ben più di una semplice e meritata medaglia, lasciandovi il desiderio impellente di tornare a Villacidro… prima ancora di averla lasciata.
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A puntellare le ambizioni dello staff organizzatore del Team Margiani ASD sono come sempre il patrocinio di Regione Sardegna e del Comune di Villacidro, oltre al ritorno (avvenuto quest’anno) di XTERRA con le sue Trail Run World Series. Il brand di abbigliamento outdoor e lifestyle è più che mai intenzionato ad investire in Sardegna e a riportarvi il triathlon, disciplina che fa parte dell’heritage e del DNA della tradizione sportiva di Villacidro. Da questo punto di vista il feedback dell’edizione 2026, andata in scena alla fine dello scorso mese di marzo, è stato ampiamente positivo.
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Per la decima edizione - che si sposta in avanti di un paio di settimane - gli organizzatori hanno tutte le intenzioni di fare le cose in grande, con il preciso intento di dare nuovo slancio all’evento, assegnando a VSR 2027 il ruolo di rampa di lancio per un grande avvenire. Diverse novità bollono già in pentola, alcune delle quali ancora rigorosamente top secret ma - ve lo possiamo assicurare - affascinanti ogni ragionevole dubbio. Quindi… stay tuned, come si dice in questi casi! È già certa l’istituzione di un montepremi in denaro: un incentivo in più per i top runners ma - tornando all’inizio - il vero premio per chi sceglierà una delle distanze di XTERRA Villacidro Skyrace saranno i paesaggi attraversati, l’accoglienza al traguardo e - in modo particolare per chi viene dalla Penisola o dall'estero ovviamente - una full immersion nella Sardegna più vera. A proposito della quale ci sentiamo di garantire a scatola chiusa, anzi ad occhi aperti e per diretta esperienza!
© XTERRA Villacidro Skyrace Ufficio Stampa/Sonia Siddi scattoimperfetto.it