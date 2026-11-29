In un inizio di stagione senza troppi punti fermi, Christian Pulisic è diventato la stella polare del Milan di Ruben Amorim. Lo statunitense dopo le prime giornate passate più in panchina che in campo è tornato a essere un irrinunciabile per il Diavolo. Un film già visto un anno fa. Chris infatti era stato il trascinatore nella prima metà della scorsa stagione salvo poi appassire fino quasi ad eclissarsi con l'arrivo del 2026. Ora Pulisic si è ripreso il Milan: sono già 5 gol in campionato e uno in Europa League con due assist. Anche contro il Cagliari Capitan America sarà una delle principali minacce del reparto offensivo rossonero: con Gonçalo Ramos e Camarda acciaccati, ma comunque arruolabili per la trasferta di Cagliari, potrebbe anche toccare a lui fare da riferimento offensivo.