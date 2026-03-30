XTERRA Villacidro: Carrara e Deiana nella SkyMarathon. La SkyRace è di Arrigoni e Buchauer

Ad imporsi tra gli uomini è stato il trail e skyrunner bergamasco Luca Carrara: un vero e proprio globetrotter della corsa in natura. Atterrato in Sardegna solo poche ore prima del segnale di partenza, il portacolori di ASD Atletica Valle Brembana (e ambassador The North Face) non si è tropo preoccupato delle poche ore di sonno, domando da par suo una traccia di gara ad altissimo intensità che prevedeva una prima parte ricchissima di saliscendi e di passaggi in quota dall’anima in tutto e per tutto “sky” come quelli di Punta Santu Miali (cima panoramica da 1062 metri di quota), bivio tra la prova lunga e la classica skyrace villacidrese) e poco oltre di Punta Cammedda e una seconda parte più corribile ma non priva di improvvise impennate e soprattutto di una breve ma molto intensa cavalcata su cresta rocciosa. Carrara ha fatto ritorno al campo base con un tempo dalla parte “giusta” del muro delle cinque ore di gara (quattro, 57 minuti e 15 secondi). Secondo gradino del podio con un ritardo di ventisei minuti e 24 secondi per Enrico Mensio, atleta piemontese molto legato alla Sardegna e anche per questo tesserato per il team locale Margiani ASD, che ha messo sul podio (sul terzo gradino) anche un’altra delle due punte: il local Gian Franco Cabriolu che ha chiuso l’anello in cinque ore, 53 minuti e 52 secondi.