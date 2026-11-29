Dopo aver brillantemente chiuso il Gruppo E del Mondiale, in svolgimento fino al 13 dicembre in Qatar, a punteggio pieno con 9 punti - eguagliando il record stabilito nella passata stagione, sempre a Doha, dalla formazione di Massimiliano Favo, attualmente alla guida dell'Under 19 azzurra -, la Nazionale Under 18, qualificata come la terza migliore tra le prime classificate (9 punti e +9 di differenza reti), alle spalle di Spagna (9 punti e +20 di differenza reti) e Corea del Sud (9 punti e +10 di differenza reti), scenderà in campo domani (ore 13.30), sul Campo 4 dell'Aspire Zone, intitolato a Khaled Salman, contro il Tagikistan per disputare i sedicesimi di finale. Per l'Italia, che arriva alla Coppa del Mondo di categoria da campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, si tratta della quinta qualificazione alla fase a eliminazione diretta (2009, 2013, 2019, 2025 e 2026), la seconda consecutiva (2025 e 2026), nell'arco di otto partecipazioni (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019, 2025 e 2026). "Ci avviciniamo a questa nuova sfida del Mondiale con la giusta preparazione e la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale e affronteremo una squadra particolarmente strutturata sul piano fisico e atletico, che proverà a metterci in difficoltà sotto ogni aspetto. Dovremo essere bravi a mantenere l'atteggiamento, la determinazione e la mentalità che ci hanno contraddistinto finora, indipendentemente dall'avversario. Il nostro obiettivo è proseguire il cammino in questa competizione e arrivare il più lontano possibile".