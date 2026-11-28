Il progetto è nato già in era pre-covid da un’idea di Tullio Frau, runner non vedente e figura di riferimento in Italia nel trailrunning per atleti con disabilità visiva. Già concorrente della Corsa della Bora, Frau sarà quest’anno uno dei quattro iperatleti. L’iniziativa è resa possibile anche grazie a quattro associazioni benefiche: Correre Oltre ASD, Assi Onlus, CAI Tregnago e Cammino del Vino e della Pietra Aps. Con Tullio Frau ci saranno altri tre partecipanti con disabilità motoria, che affronteranno il percorso grazie a carrozzine specifiche (joelette o K-bike), assistiti ognuno da un team di dieci spingitori. Ogni atleta e rispettivo equipaggio rappresenta una delle associazioni coinvolte: Valeria per Correre Oltre e Cammino del Vino e della Pietra Aps, Giada per Assi Onlus e Andrea per Cai Tregnago. Sono già stati selezionati due dei quattro concorrenti normodotati che saranno accompagnati da questi atleti, i rimanenti due posti saranno assegnati tra i concorrenti della 116 chilometri che vorranno offrirsi volontari, rispondendo a un annuncio che sarà pubblicato nei prossimi giorni. I runners verranno accompagnati in due momenti simbolici della gara: alla partenza e all’arrivo, oltre che in alcuni ristori dislocati in punti strategici del tracciato di gara. I quattro iperatleti percorreranno anche l’intero percorso della Family Hike and Trail (la corsa non competitiva da quattordici chilometri). lungo un tragitto leggermente adattato per essere a prova di K-Bike.