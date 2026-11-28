Quattro per quattro: Corsa della Bora 2027, inclusione a trazione integrale
Nel classico appuntamento di inizio anno su Carso triestino e sloveno il progetto "iperatleti" cambia le regole... d'ingaggiodi Stefano Gatti
© Corsa della Bora Ufficio Stampa
Non solo ultra, è tempo di iper! Quando diventa davvero di tutti, lo sport supera ogni limite. Quattro runners con disabilità saranno protagonisti della dodicesima edizione della Corsa della Bora, il trail invernale sul Carso triestino e sloveno organizzato da ASD SentieroUno in programma nel weekend di sabato 9 e domenica10 gennaio 2027: un progetto speciale che ribalta i ruoli della corsa, coinvolge quattro "iperatleti" che saranno protagonisti di un'esperienza di corsa lungo alcuni dei percorsi della manifestazione e una trentina di "spingitori", promuovendo una raccolta fondi per una nuova K-Bike. Nel progetto sono coinvolte quattro associazioni. I quattro iperatleti impegnati nella S1 Family Hike&Trail da quattordici chilometri e ottocento metri ma anche nella ben più impegnativa Bora Ultra da 116 chilometri. Non solo: ognuno di loro affiancherà in alcuni momenti uno degli altri runners iscritti alla corsa regina, ma si occuperà anche di supportarlo e motivarlo nella pausa ristoro. Un innovativo cambio di prospettiva dove sarà l’atleta disabile ad assistere il concorrente normodotato in un’alleanza sportiva all’insegna dell’inclusione. I dettagli della Corsa della Bora 2027 (e quelli del progetto stesso) saranno svelati in una conferenza stampa di presentazione in programma nel mese di dicembre.
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CORSA DELLA BORA 2027: IL PROGRAMMA GARE
Sono ben otto le prove del bouquet di CDB 2027. La gara clou è come anticipato la S1 Bora Ultra da 116 chilometri di sviluppo per un dislivello positivo prossimo a quattromila metri (3930). Poco più di metà distanza - 61 chilometri - per S1 Trieste Ultra da 2323 metri di dislivello positivo. Sono invece 55 i chilometri che attendono chi sceglierà di iscriversi alla S1 TransKarst Ultra che "accarezza i 1600 metri di salita (1594). Quarto per chilometraggio è lo S1 Borderless Trail da 36 chilometri e 797 metri D+ che chiude la parte più... alta della locandina. Il menu delle prove dalla distanza più contenute parte dall'S1 Half Trail da 23 chilometri, per un dislivello solo di un centinaio di metri (700) inferiore a quello del Borderless. Stessa carta d'identità (14 chilometri e 800metri con 419 metri D+) per le più accessibili S1 Karst Trail e S1 Family Hike&Trail (quest'ultimo interessato come la Bora Ultra dal progetto "iperatleti") che aprono la parte più "scattante" e inclusiva della locandina, completato da S1 Borin, prova d'ingresso con i suoi cinque chilometri e mezzo di sviluppo lineare per 186 metri di dislivello positivo.
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LA RACCOLTA FONDI
In aggiunta al progetto inclusivo, la Corsa della Bora lancia anche una raccolta fondi con l’obbiettivo di donare a una delle associazioni coinvolte una speciale carrozzina attrezzata per i percorsi in montagna. Chi desidera contribuire può farlo tramite Gofundme al link:https://www.gofundme.com/f/oltre-il-primo-passo. Ogni contributo, piccolo o grande, rappresenta un passo in più verso uno sport sempre più accessibile e inclusivo.
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GLI IPERATLETI
Il progetto è nato già in era pre-covid da un’idea di Tullio Frau, runner non vedente e figura di riferimento in Italia nel trailrunning per atleti con disabilità visiva. Già concorrente della Corsa della Bora, Frau sarà quest’anno uno dei quattro iperatleti. L’iniziativa è resa possibile anche grazie a quattro associazioni benefiche: Correre Oltre ASD, Assi Onlus, CAI Tregnago e Cammino del Vino e della Pietra Aps. Con Tullio Frau ci saranno altri tre partecipanti con disabilità motoria, che affronteranno il percorso grazie a carrozzine specifiche (joelette o K-bike), assistiti ognuno da un team di dieci spingitori. Ogni atleta e rispettivo equipaggio rappresenta una delle associazioni coinvolte: Valeria per Correre Oltre e Cammino del Vino e della Pietra Aps, Giada per Assi Onlus e Andrea per Cai Tregnago. Sono già stati selezionati due dei quattro concorrenti normodotati che saranno accompagnati da questi atleti, i rimanenti due posti saranno assegnati tra i concorrenti della 116 chilometri che vorranno offrirsi volontari, rispondendo a un annuncio che sarà pubblicato nei prossimi giorni. I runners verranno accompagnati in due momenti simbolici della gara: alla partenza e all’arrivo, oltre che in alcuni ristori dislocati in punti strategici del tracciato di gara. I quattro iperatleti percorreranno anche l’intero percorso della Family Hike and Trail (la corsa non competitiva da quattordici chilometri). lungo un tragitto leggermente adattato per essere a prova di K-Bike.
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LE ASSOCIAZIONI
Correre Oltre ASD: Associazione che unisce la passione per la corsa alla solidarietà, promuovendo lo sport come strumento di sostegno sociale. Attraverso il progetto “Oltre il primo passo” mette a disposizione carrozzine speciali per consentire anche alle persone con disabilità di vivere l'esperienza della corsa.
Assi Onlus: Assi (Associazione Sociale Sportiva Invalidi) è una realtà nata per promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità. Attraverso attività sportive, sociali e ricreative lavora per favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità.
CAI Tregnago: Sezione locale del Club Alpino Italiano, il Cai Tregnago promuove la conoscenza e la frequentazione della montagna attraverso escursioni, attività formative e iniziative culturali. Con altre sezioni Cai fa parte del progetto di Montagnaterapia.
Cammino del Vino e della Pietra Aps: associazione che ha ideato un itinerario di turismo lento che attraversa paesaggi, borghi, vigneti e luoghi della tradizione, intrecciando il patrimonio naturalistico con cultura del territorio. L'associazione si impegna a promuovere e valorizzare il Cammino in un modo sostenibile e inclusivo, con un progetto specifico per le persone con disabilità.
La Corsa della Bora è sostenuta da Regione Fvg e Promoturismo, Associazione Italiana Cultura Sport, i Comuni di Trieste, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repentabor e le Comunelle di San Dorligo della Valle-Dolina e Bagnoli della Rosandra. Un evento in collaborazione con CONI e FIDAL e sponsorizzato da Civibank, con il supporto organizzativo di Pizza Roncadin e Radenska.
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