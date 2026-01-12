Scaldagambe Winter Trail: tutti a Carvico per un "must" dell'inverno

"Lo Scaldagambe è un evento pensato per chi vuole correre anche nel periodo invernale, senza affrontare un percorso particolarmente impegnativo. Il tracciato sul Monte Canto è aperto e panoramico, adatto sia a chi si avvicina al trailrunning sia agli atleti. Lo spirito alla base dell'evento è diverso rispetto a quello della Sky del Canto primaverile: qui l’approccio è più leggero, con l’idea di promuovere questo sport. È una gara adatta anche alle famiglie: la non competitiva permette di partecipare insieme, correndo o camminando, mentre la competitiva offre la sfida il confronto cronometrico". (Alessandro Chiappa - presidente ASD Carvico Skyrunning)