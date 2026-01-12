Scaldagambe Winter Trail: tutti a Carvico per un "must" dell'inverno

Conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti più gettonati della stagione invenale di corsa sui sentieri (e non solo)di Stefano Gatti
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
Correre in natura nel cuore freddo dell'inverno sognando la primavera e "scaldando" (letteralmente) gambe, fiato e polmoni ial via di una nuova stagione di gare. Domenica 1° febbraio 2026 a Carvico torna la Scaldagambe Winter Trail: partenza dal centro del paese in provincia di Bergamo e percorso disegnato su strade e sentieri del vicino Monte Canto. Rilievo isolato e "avamposto" della Prealpi Orobie affacciato sulla Pianura Padana. Il programma della settima edizione di questo ormai classico appuntamento invernale prevede una gara competitiva da sedici chilometri e mezzo di sviluppo per 700 metri di dislivello positivo e - in parallelo - una prova non competitiva con doppia opzione di distanza.
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
ITINERARI E FORMATO DI GARA
La prova competitiva si sviluppa su un tracciato collinare disegnato sulle pendici del Monte Canto, caratterizzato da un fondo nel complesso relativamente impegnativo dal punto di vista tecnico. Il percorso è composto per circa otto chilometri da strada battuta, per tre chilometri da asfalto, mentre il resto si snoda su sentiero single track. Attenzione però alla variabile inverno, suscettibile di alzare il livello di difficoltà in caso di pioggia e in particolare di temperature rigide: la presenza di fango o ghiaccio può infatti rendere particolarmente scivolosi e insidiosi alcuni tratti del percorso.
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
Il tracciato tocca alcuni punti di riferimento del Canto e del territorio circostante, tra i quali la chiesa di Santa Barbara, la zona di Cabergnino, l’abbazia di Sant’Egidio in Fontanella e la Torre di San Giovanni. La gara attraversa i territori comunali di Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello e Pontida.
La classifica ufficiale e il pettorale sono previsti solo per la prova agonistica. Aperta sia a chi corre sia a chi cammina, quella non competitiva prevede la possibilità di scegliere la distanza originale da sedici chilometri e mezzo oppure quella da dieci chilometri anche in... corso d'opera e non contempla una classifica ufficiale. La partenza è fissata alle ore 09.00 dall’oratorio di Carvico, punto di ritrovo dell’intera giornata.
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
EVENTO PLASTIC FREE E TERZO TEMPO
Lo Scaldagambe Winter Trail conferma il proprio impegno plastic free: è obbligatorio l’utilizzo del bicchierino personale per tutti i partecipanti. Nella prova non competitiva il bicchierino stesso è previsto come gadget, mentre per la gara competitiva il gadget sarà una sciarpa tecnica. Al termine delle prove è confermato il tradizionale “terzo tempo” all’oratorio di Carvico, momento conviviale da sempre apprezzato dai partecipanti con tanto di crespelle, birra e panettone per atleti e accompagnatori.
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
CAMPAGNA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono già aperte e si effettuano online accedendo al portale specializzato www.orobiesport.it. Tutti i dettagli relativi a quote, regolamento e scadenze sono disponibili sulla piattaforma di iscrizione.
LE PAROLE DELL'ORGANIZZATORE
"Lo Scaldagambe è un evento pensato per chi vuole correre anche nel periodo invernale, senza affrontare un percorso particolarmente impegnativo. Il tracciato sul Monte Canto è aperto e panoramico, adatto sia a chi si avvicina al trailrunning sia agli atleti. Lo spirito alla base dell'evento è diverso rispetto a quello della Sky del Canto primaverile: qui l’approccio è più leggero, con l’idea di promuovere questo sport. È una gara adatta anche alle famiglie: la non competitiva permette di partecipare insieme, correndo o camminando, mentre la competitiva offre la sfida il confronto cronometrico". (Alessandro Chiappa - presidente ASD Carvico Skyrunning)
© Cinzia Corona/Claudio Bravi
VERSO LA SKY DEL CANTO
Come anticipato da Chiappa (e come ormai tradizione da queste parti), lo Scaldagambe Winter Trail apre la stagione di ASD Carvico Skyrunning, il cui evento clou resta la Sky del Canto, in programma domenica 22 marzo: l'occasione sportiva più azzeccata e apprezzata per per scaldare la primavera appena iniziata!