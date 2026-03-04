Se comprate una Mini, prendete una BMW

Forse non tutti lo sanno, ma Mini è di proprietà del Gruppo BMW. E non si tratta solo di un controllo finanziario: la sostanza tecnica delle Mini moderne è profondamente legata a quella delle BMW compatte. Il marchio britannico, rilanciato da BMW nel 2001 dopo l’acquisizione del gruppo Rover, è diventato un laboratorio di stile e personalità. Ma sotto la carrozzeria dal sapore rétro, l’ossatura è tedesca.

Le piattaforme in comune

Le Mini a trazione anteriore di ultima generazione utilizzano la piattaforma UKL (Untere Klasse), sviluppata da BMW per i modelli compatti a motore trasversale. È la stessa architettura che troviamo, per esempio, su BMW Serie 1 e BMW Serie 2 Active Tourer. La Mini Cooper e la Mini Countryman condividono quindi base tecnica, schema sospensivo e gran parte della struttura con le compatte tedesche. La nuova Countryman, in particolare, è strettamente imparentata con la BMW X1: stessa piattaforma, stessi powertrain e perfino gli stessi sistemi di assistenza alla guida.

La famiglia di motori

Anche sotto il cofano la parentela è evidente. I motori tre e quattro cilindri turbo benzina della famiglia modulare BMW (1.5 e 2.0 litri) equipaggiano sia le Mini Cooper S e John Cooper Works sia le BMW compatte. Lo stesso vale per molte versioni diesel e ibride plug-in. Infotainment, architettura elettronica, sistemi ADAS e cambi automatici – compresi i doppia frizione più recenti – arrivano direttamente dalla banca organi di Monaco di Baviera. Naturalmente, Mini mantiene una propria identità dinamica: assetti più rigidi, sterzo diretto e quel famoso “go-kart feeling” che la distingue. Anche lo stile è tutto frutto della creatività dei designer inglesi.

La rinascita firmata BMW

Quando BMW acquisì Mini nel 1994 (all’interno del pacchetto Rover), il marchio era più un ricordo glorioso che una realtà industriale solida. Fu proprio il gruppo tedesco a rilanciarlo nel 2001 con una strategia chiara: reinterpretare l’icona originale in chiave moderna, mantenendo design e carattere ma costruendo tutto su basi tecnologiche BMW. Da allora Mini è cresciuta fino a diventare un brand globale, con gamme complete, versioni sportive e persino modelli elettrici. Un’espansione che non sarebbe stata possibile senza investimenti in piattaforme, motorizzazioni e processi industriali condivisi.