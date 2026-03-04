Coppa Italia, stasera Lazio-Atalanta: dove vedere l'andata della semifinale e probabili formazioni

Palmares Coppa Italia, i vincitori delle precedenti edizioni
Semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: i biancocelesti cercano il riscatto, la Dea sogna il bis dopo l'Europa
Stasera alle 21 seconda semifinale di andata di Coppa Italia, un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali di Lazio e Atalanta. Mercoledì 4 marzo, allo Stadio Olimpico, i biancocelesti cercano il riscatto immediato dopo il passo falso di Torino: sollevare il trofeo nella finale di Roma del 13 maggio rappresenterebbe la svolta ideale per dare un senso a un'annata fin qui a dir poco deludente.
Dall'altra parte, però, arriva la "Dea" dei miracoli, ancora galvanizzata dalla storica rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund, che l'ha resa l'unica rappresentante italiana agli ottavi. Nonostante lo scivolone in campionato contro il Sassuolo, la squadra di Palladino punta a ipotecare la finale già nella sfida di oggi.
Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Italia 1 dalle ore 21:00, con il consueto ampio prepartita dalle 20:30 e la possibilità di seguire ogni azione in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.
© Getty Images | Roma, 2006/07.
