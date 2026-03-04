Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon HF rally4
Dopo il terzo posto nel 2023 il pilota di Traona ha scelto di tornare nel Campionato Italiano Assoluto Rally con il supporto della scuderia Bluthunder, MC sport&events e Autotecnica2
© Ufficio Stampa
Il valtellinese Moreno Cambiaghi riaccende i motori e annuncia con entusiasmo il suo ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al suo fianco, immancabile, la navigatrice varesina Giulia Paganoni. La coppia tornerà a dare spettacolo a bordo della grintosa Lancia Ypsilon HF Rally4 di MC sport&events e Autotecnica2 con i colori della scuderia Bluthunder.
“Sono davvero felice di tornare a confrontarmi con i piloQ del CIAR – racconta Cambiaghi – Sarà una stagione intensa, con sfide accese sia nel 2RM che nel Trofeo Lancia, ma possiamo contare su una squadra affiatata e super motivata”. Il driver non dimentica chi lo sostiene in questa nuova avventura: “Un grazie speciale alla scuderia Bluthunder per aver creduto in me e a MC sport&events che, insieme ad Autotecnica2, mi meIe a disposizione una Lancia Ypsilon HF Rally4 che già conosco e con cui ho ottime sensazioni. E naturalmente grazie ai miei sostenitori che da anni sono al mio fianco: il loro supporto è fondamentale”.
“Siamo felici che Moreno e Giulia abbiano scelto Bluthunder per questo importante programma con Lancia – commenta Marco He]i, Presidente della scuderia – Faremo il massimo per sostenerli e siamo convinQ che questa stagione saprà regalarci grandi soddisfazioni”.
Motori pronti a rombare già a breve: in vista del Rally del Ciocco e Valle del Serchio (26-29 marzo), primo round del CIAR e valido anche per il Trofeo Lancia. Il calendario 2026 promeIe scintille: dopo il Ciocco sarà la volta del Targa Florio (17 maggio), del Rally 2 Valli (4-7 giugno), quindi del Rally Roma Capitale (3-5 luglio), valido anche per il FIA ERC. Si proseguirà con il Rally Regione Piemonte (31 luglio-2 agosto) per poi chiudere in grande stile al Rallye Sanremo (18 oIobre).