RALLY ITALIA

Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon HF rally4

Dopo il terzo posto nel 2023 il pilota di Traona ha scelto di tornare nel Campionato Italiano Assoluto Rally con il supporto della scuderia Bluthunder, MC sport&events e Autotecnica2

04 Mar 2026 - 07:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il valtellinese Moreno Cambiaghi riaccende i motori e annuncia con entusiasmo il suo ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al suo fianco, immancabile, la navigatrice varesina Giulia Paganoni. La coppia tornerà a dare spettacolo a bordo della grintosa Lancia Ypsilon HF Rally4 di MC sport&events e Autotecnica2 con i colori della scuderia Bluthunder.

“Sono davvero felice di tornare a confrontarmi con i piloQ del CIAR – racconta Cambiaghi – Sarà una stagione intensa, con sfide accese sia nel 2RM che nel Trofeo Lancia, ma possiamo contare su una squadra affiatata e super motivata”. Il driver non dimentica chi lo sostiene in questa nuova avventura: “Un grazie speciale alla scuderia Bluthunder per aver creduto in me e a MC sport&events che, insieme ad Autotecnica2, mi meIe a disposizione una Lancia Ypsilon HF Rally4 che già conosco e con cui ho ottime sensazioni. E naturalmente grazie ai miei sostenitori che da anni sono al mio fianco: il loro supporto è fondamentale”.

“Siamo felici che Moreno e Giulia abbiano scelto Bluthunder per questo importante programma con Lancia – commenta Marco He]i, Presidente della scuderia – Faremo il massimo per sostenerli e siamo convinQ che questa stagione saprà regalarci grandi soddisfazioni”.

Motori pronti a rombare già a breve: in vista del Rally del Ciocco e Valle del Serchio (26-29 marzo), primo round del CIAR e valido anche per il Trofeo Lancia. Il calendario 2026 promeIe scintille: dopo il Ciocco sarà la volta del Targa Florio (17 maggio), del Rally 2 Valli (4-7 giugno), quindi del Rally Roma Capitale (3-5 luglio), valido anche per il FIA ERC. Si proseguirà con il Rally Regione Piemonte (31 luglio-2 agosto) per poi chiudere in grande stile al Rallye Sanremo (18 oIobre).

Ultimi video

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:03
499p26

La Ferrari 499P a caccia del bis iridato nel Wec

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

03:28
r6

Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

I più visti di Altri Motori

Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performance

WEC: cancellato il via in Qatar, il Mondiale partirà da Imola

Toyota sceglie un pilota italiano per il rally

Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Dalla Fulvia HF alla Stratos: Munari, classe e talento che hanno segnato un'epoca

Ferrari svela la 499P per confermare i titoli del Mondiale Wec: "Leadership da difendere"

Notizie del giorno
Vedi tutti
07:45
Camila Giorgi, nozze a sorpresa con l'ex allenatore
Lazio Atalanta (Serie A 2025/26)
07:40
La Lazio può girare la stagione, l'Atalanta è specialista di coppe: stasera su Mediaset
07:25
Se comprate una Mini, prendete una BMW
07:09
Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon HF rally4
06:43
La crisi che può fermare le fabbriche di auto