Cambiaghi torna nel CIAR a bordo della Lancia Ypsilon HF rally4

“Sono davvero felice di tornare a confrontarmi con i piloQ del CIAR – racconta Cambiaghi – Sarà una stagione intensa, con sfide accese sia nel 2RM che nel Trofeo Lancia, ma possiamo contare su una squadra affiatata e super motivata”. Il driver non dimentica chi lo sostiene in questa nuova avventura: “Un grazie speciale alla scuderia Bluthunder per aver creduto in me e a MC sport&events che, insieme ad Autotecnica2, mi meIe a disposizione una Lancia Ypsilon HF Rally4 che già conosco e con cui ho ottime sensazioni. E naturalmente grazie ai miei sostenitori che da anni sono al mio fianco: il loro supporto è fondamentale”.