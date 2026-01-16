Sardegna d'inverno: Limbara Trail mette la prima... con licenza di stupire

In attesa delle prime… recensioni però occorre quello spirito d’avventura che d’altra parte non dovrebbe mai mancare nello zainetto tecnico del provetto trailrunner. Prendere l’iniziativa insomma e assicurarsi rapidamente un posto nella gabbia di partenza: la campagna iscrizioni è attiva nella modalità online sul portale specializzato Wedosport. Il consiglio di SportMediaset è appunto quello di affrettarsi e di aggiornarsi costantemente sugli account social di Limbara Trail, allo scopo di organizzare la propria trasferta sia dal punto di vista del soggiorno (le proposte non mancano) che da quello del viaggio. Per chi viene da fuori Sardegna gli aeroporti di riferimento sono quello di Olbia Costa Smeralda (trentasei chilometri e meno di mezz’ora di auto da Berchidda) e in seconda battuta quello di Alghero.