Sardegna d'inverno: Limbara Trail mette la prima... con licenza di stupire

Esordio assoluto per una gara che va alla scoperta di uno degli scenari montani più suggestivi dell'isoladi Stefano Gatti
Siete amanti della Sardegna da cartolina tutta spiagge, mare, sole e caldo? Siamo con voi ma vi invitiamo a scoprirne un’altra: più selvaggia, più aspra, ancora più sincera ma soprattutto più vera. D’inverno, tra le sue montagne, in mezzo alla sua gente. Come? Beh ad esempio accettando l’invito dei suoi organizzatori di staccare un pettorale per la prima edizione di Limbara Trail, la più recente e già molto attesa new entry di un calendario regionale di corsa sui sentieri che si fa via via più ricco ed al cui interno è già necessario imparare ad orientarsi e… districarsi, alla ricerca delle proposte più accattivanti e meritevoli di considerazione. Da questo punto di vista, Limbara Trail è una novità con licenza di stupire.
La “prima” dell'evento che gode del sostegno del Comune di Berchidda è in programma nel fine settimana di sabato 21 e 22 febbraio. Campo base dell’evento è Berchidda, paesino di circa tremila abitanti in provincia di Sassari, sul confine tra le regioni storiche della Gallura e del Monte Acuto. In cabina di regia il team organizzatore della neonata ASD Trail Tribe, società appositamente creata e composta in larga parte da giovani appassionati del Monte Limbara (che domina da nord l’abitato di Berchidda), tra le quali due guide ambientali escursionistiche.
A questo proposito ricordiamo che tutti gli itinerari di Limbara Trail sono stati prima individuati, poi deliberati e infine collaudati da trailrunners locali che ne hanno in un certo senso certificato l’idoneità ad accogliere la voglia di sfogare la propria passione di amanti local della corsa in natura ma anche - e soprattutto, in prospettiva - quella dei praticanti del continente, magari attraverso l’indispensabile e affidabile meccanismo del passaparola.
In attesa delle prime… recensioni però occorre quello spirito d’avventura che d’altra parte non dovrebbe mai mancare nello zainetto tecnico del provetto trailrunner. Prendere l’iniziativa insomma e assicurarsi rapidamente un posto nella gabbia di partenza: la campagna iscrizioni è attiva nella modalità online sul portale specializzato Wedosport. Il consiglio di SportMediaset è appunto quello di affrettarsi e di aggiornarsi costantemente sugli account social di Limbara Trail, allo scopo di organizzare la propria trasferta sia dal punto di vista del soggiorno (le proposte non mancano) che da quello del viaggio. Per chi viene da fuori Sardegna gli aeroporti di riferimento sono quello di Olbia Costa Smeralda (trentasei chilometri e meno di mezz’ora di auto da Berchidda) e in seconda battuta quello di Alghero.
Veniamo alla locandina dell’evento. Tre le distanze agonistiche disponibili, con l’aggiunta di una escursione guidata e del (qualsiasi prova si scelga) meritatissimo terzo tempo al campo base di Berchidda. La prova entry level è il Giro dei Laghetti Trail da 12 chilometri e 600 metri di dislivello positivo (immersi nella vegetazione del Monte Limbara) che diventano mille per Sa Rocchesa Trail, distanza intermedia da 20 chilometri sui sentieri classi del Limbara Sud (tra single track, guadi e panorami mozzafiato), prova che fa in un certo senso da porta d’ingresso per chi punta a fare il salto verso Giogantinu Trail, vale a dire la gara clou da 32 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo che tocca i punti più elevati del Limbara, gioiello di un teatro d’operazioni “pronto” a mostrare il suo volto: acqua corrente nei numerosi ruscelli della zona, probabilità di imbattersi in banchi di nebbia, salite tutt’altro che accomodanti e - dulcis in fundo - i meravigliosi monumenti di pietra che il granito della zona regala senza risparmio nei punti più scenografici e “western” del massiccio, la cui massima elevazione è rappresentata dai 1359 metri di Punta Balistreri.
E se il Giro dei Laghetti permette a chi nei mesi invernali ha (opportunamente) rallentato il passo di “fare la gamba”, tanto Sa Rocchesa Trail quanto Giogantinu Trail si prestano bene - visto la loro collocazione ad un mese dalla primavera - a trovare spazio nel calendario agonistico di chi ha le idee chiare sulla road map verso i grandi trail e le grandi sky della tarda primavera e dell’estate. Attenzione però - tornando all’inizio - a non sottovalutare la severità dell’inverno della Sardegna più interna.
La neve - tanto per dire - ha già fatto la sua comparsa sulle montagne di Berchidda nell’ultimo scorcio del 2025 e condizioni invernali non possono essere escluse nemmeno verso la fine di febbraio. In fondo, per stendersi sulle spiagge della Sardegna e tuffarsi nel suo mare c’è sempre tempo: sarà anche più bello meritarselo, come premio alla propria fatica sui sentieri: a partire proprio da quelli del Limbara Trail.
