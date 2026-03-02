Iran verso l’addio ai Mondiali 2026: una squadra in vantaggio per essere ripescata

L'Iran è a un passo dall'esclusione dai Mondiali 2026. Il conflitto nel Paese asiatico dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele impongono scelte che, logicamente, mettono in primo piano la risoluzione del conflitto e la salvaguardia di vite umane con lo sport che, giocoforza, si sposta sullo sfondo. "Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo" le parole Mehdi Taj, presidente della federcalcio iraniana.