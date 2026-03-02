Iran verso l’addio ai Mondiali 2026: una squadra in vantaggio per essere ripescata

Tutti i gironi dei Mondiali 2026 sorteggiati a Washington
L'Iran rischia l'esclusione dai Mondiali 2026 causa conflitto. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto e le ultime sul ripescaggio
L'Iran è a un passo dall'esclusione dai Mondiali 2026. Il conflitto nel Paese asiatico dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele impongono scelte che, logicamente, mettono in primo piano la risoluzione del conflitto e la salvaguardia di vite umane con lo sport che, giocoforza, si sposta sullo sfondo. "Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo" le parole Mehdi Taj, presidente della federcalcio iraniana.
Fermo restando che mancano ancora annunci ufficiali, da parte dell'Iran come della Fifa, la macchina organizzativa del torneo che si giocherà in Usa, Messico e Canada a partire dall'11 giugno si è già mossa. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe l'Iraq a qualificarsi nel girone G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. A quel punto gli Emirati Arabi Uniti prenderebbero il posto dell'Iraq, attualmente inserto nello spareggio mondiale contro Bolivia o Suriname.
Non ci sono invece conferme sulla possibilità di una sorta di ripescaggio o di wild card per una eventuale big che venisse esclusa dai playoff di marzo, dove sarà impegnata anche l'Italia.
