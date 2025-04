Sardegna chiama: Con Villacidro Skyrace la Coppa Italia FISky prende il volo

Da noi organizzare eventi di questo tipo è particolarmente complicato. Servono tantissimo entusiasmo, motivazione, affiatamento tra le persone. Lo facciamo per portare tante gente a Villacidro. La nostra realtà sotto certi aspetti non teme confronti: puntiamo tantissimo a caratterizzarci anche nell’allestimento del campo base e nella modalità dell’accoglienza diffusa degli atleti presso le famiglie, che era stata un grande successo già ai tempi della tappa di XTerra. Il prossimo obiettivo è dare respiro internazionale all’evento, puntando ad entrare in un grande circuito dello sky o del trailrunning, come le Skyrunner World Series o le UTMB World Series. Occorrono tanti soldi ma prima ancora grande progettualità. Al momento è un sogno ma noi ci crediamo. Abbiamo appoggi locali promettenti e contatti ben avviati con i due circuiti. Ci piacerebbe seguire l’esempio di altre gare isolane, come quelle a Madeira o alle Canarie. La Skyrace è destinata a restare la base del nostro evento ma per entrare in un grande circuito occorre allungare il chilometraggio. Il recentissimo ingresso di Puglia by UMTB in quella franchigia come quarto evento italiano delle loro World Series è un segnale importante anche per noi: indica un’attenzione che - per quanto riguarda l’Europa - va ormai oltre l’arco alpino. Questa crescita però - non dobbiamo dimenticarlo - deve necessariamente passare per una maggiore unione tra noi sardi, superando i limiti di un campanilismo che a livello storico è ben riassunto da una definizione - “Pocos, locos y mal unidos” - che ci è stata attribuita dagli spagnoli. Siamo campanilisti addirittura al nostro interno: è un paradosso clamoroso! Qui a Villacidro crediamo molto all’unità di intenti. In Sardegna qualche anno fa c’erano più gare, ora un po’ meno. La più longeva era il Trail di Capoterra (vicino al capoluogo Cagliari, ndr), che però il prossimo anno non sarà più organizzata. Noi siamo all’ottava edizione in nove anni, come tanti abbiamo avuto una cancellazione-covid. Seguiamo con molto interesse altri eventi che sono appena nati o sono in fase di gestazione, in particolare due nel centro-nord dell'isola: il Pattada Wild Trail (nella patria sarda dei coltelli), la cui prima edizione è in programma il prossimo 18 maggio, oppure il futuro Trail del Limbara, dove sgorga l’Acqua Smeraldina. Chiudo a questo punto con un’altra citazione di carattere territoriale. Qui a Villacidro cresce il leccio. È tipico della Sardegna. Ve ne sono di monumentali anche lungo il primo tratto della Skyrace, di età stimata di quattro-cinquecento anni. Però è una pianta che impiega anni a diventare anche solo un alberello, ma fornisce legna di ottima qualità e garantisce un fuoco sempre acceso: a lunga scadenza. Ecco, noi di Villacidro siamo così. Il nostro evento cresce un passo alla volta ma inesorabilmente e la tensione di questi giorni che precedono la Skyrace è un fuoco che alimenta i nostri sogni e la passione che è il nostro dna”.