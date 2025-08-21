HERO UCI Marathon World Cup, meno di un mese alla tappa finale

Analoga classifica nella categoria Master Licence, quella altrettanto combattuta che vede iscritti quasi 50 amatori all’intero circuito. Qui lo spagnolo Alexandre Llado Diaz conduce nettamente la graduatoria maschile con 850 punti e per lui la gara di casa sarà (quasi) una passerella, perché il secondo in graduatoria è l’italiano Andrea Borgogno con 615 punti; terzo l’altro italiano Nicola Rizzi con 520 punti.