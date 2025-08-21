Logo SportMediaset
Bari, ufficiale il ritorno di Castrovilli: indosserà la maglia numero 4

21 Ago 2025 - 17:24
Il Bari "comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli (17.02.97, Canosa). Il centrocampista pugliese ha firmato un contratto fino a giugno '26 e sarà da subito a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni; vestirà la maglia numero '4'. 

Campione d'Europa nel '21 con la Nazionale di Roberto Mancini, Castrovilli è un prodotto delle giovanili biancorosse che, dopo averlo prelevato dal Minervino Murge, lo accompagna fino all'esordio in Prima Squadra nel '15, a 18 anni. Totalizza 12 presenze con i biancorossi fino al febbraio '17 quando passa alla Fiorentina e con la Primavera viola raggiunge la finale Scudetto. Dopo i due anni giocati in prestito alla Cremonese (55 presenze, 6 gol e 8 assist) si guadagna la conferma nella rosa dei toscani guidati da mister Montella. La crescita in viola è continua: prestazioni, gol e la consacrazione con la maglia numero '10' che fu di Antognoni e Baggio. Dopo aver militato nelle selezioni U20 e U21, nel '19 arriva la prima chiamata in Nazionale maggiore con cui, nel 2021, conquista il titolo di Campione d'Europa a Wembley. Lascia Firenze dopo 131 presenze, 14 gol e 10 assist, trasferendosi alla Lazio nell'estate '24 (10 pres), chiudendo la passata stagione al Monza (12 pres.). 

Bentornato a casa Gaetano!". 

19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:13
Bologna: fatta per Rowe dal Marsiglia
19:03
Yerri Mina racconta il retroscena: "Mi voleva il Real Madrid, ma andai al Barcellona"
18:28
Sassuolo: Berardi rinnova fino al 2029
18:02
Sassuolo, per l'esterno destro si pensa a Mazzocchi e Zappa