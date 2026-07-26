Lecce, Banda è un caso: "Non abbiamo sue notizie da giorni"

26 Lug 2026 - 23:23
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© italyphotopress

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In casa Lecce continua a tenere banco il caso Lameck Banda. L'esterno dello Zambia era finito nel mirino della Saudi Pro League: il Lecce ha rifiutato un'offerta dall'Al-Fateh ritenendola troppo bassa. Da quel momento però il rapporto tra Banda e i salentini si è rotto: l'esterno no ha più risposto alle convocazioni del club. Il responsabile dell'Area Tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato così del caso Banda: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. La società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta. Vedremo fino a quando si andrà avanti così. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento. Dire che siamo delusi è poco. Siamo sempre stati molto disponibili nei confronti di Lameck, anche in alcune vicende personali lo abbiamo sempre sostenuto. Anche per questo motivo il suo comportamento ha colto tutti di sorpresa".

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